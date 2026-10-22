Tras casi un mes en el hospital, Daniel Osvaldo recibió el alta: qué le pasó

Durante esos días, el exfutbolista necesitó cuidados intensivos. Con el correr del tiempo, sin embargo, comenzó a mostrar signos de mejoría, aunque debió permanecer bajo supervisión médica hasta que se consideró que podía continuar el proceso de recuperación fuera del centro de salud.

Cómo sigue Daniel Osvaldo tras recibir el alta médica

A lo largo de su internación, Osvaldo compartió algunas imágenes en sus redes sociales, en medio de la preocupación que despertó su estado de salud entre familiares, amigos y seguidores.

La salida del hospital, después de casi cuatro semanas, marca un avance importante en su evolución. De todos modos, el alta médica no implica necesariamente el final del tratamiento, ya que deberá seguir las indicaciones de los profesionales durante la recuperación.

Por ahora, la novedad central es que el exdelantero pudo abandonar el centro médico tras atravesar una infección grave y varias intervenciones. Su evolución continuará fuera del hospital, luego de un período que generó inquietud por la complejidad del cuadro.