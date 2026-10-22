Tras casi un mes en el hospital, Daniel Osvaldo recibió el alta: qué le pasó
El exfutbolista estuvo 28 días internado por una infección de extrema gravedad y debió someterse a varias intervenciones médicas. Fernanda Iglesias dio detalles del cuadro que atravesó en las últimas semanas.
Daniel Osvaldo dejó atrás una de las etapas más difíciles de su reciente historia clínica. Después de 28 días de internación, el exdelantero recibió el alta médica este jueves y podrá continuar su recuperación fuera del hospital, luego de atravesar un cuadro infeccioso que requirió atención especializada.
La noticia se conoció en Puro Show, donde la periodista Fernanda Iglesias brindó precisiones sobre las complicaciones que enfrentó el exjugador de Boca y de la selección italiana. Su internación había comenzado el 24 de septiembre y, desde entonces, tuvo que atravesar distintos procedimientos para tratar el problema de salud.
Las complicaciones que sufrió Daniel Osvaldo durante su internación
Osvaldo había sido ingresado al Hospital Municipal de Llavallol tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. El cuadro estaba relacionado con un derrame pleural y una infección que, según lo informado en televisión, presentó importantes dificultades para su tratamiento.
“A él lo operaron en el Llavallol y después tuvo dos intervenciones más en el Hospital Bicentenario porque seguía teniendo líquido en la pleura. Fue una infección muy grave”, relató Iglesias al reconstruir el proceso médico.
La persistencia de líquido en la pleura obligó a realizar nuevas intervenciones y a trasladarlo posteriormente al Hospital Bicentenario. Además, los profesionales debieron encontrar una estrategia terapéutica adecuada frente a una bacteria multirresistente, un factor que complicó la evolución del cuadro.
Durante esos días, el exfutbolista necesitó cuidados intensivos. Con el correr del tiempo, sin embargo, comenzó a mostrar signos de mejoría, aunque debió permanecer bajo supervisión médica hasta que se consideró que podía continuar el proceso de recuperación fuera del centro de salud.
Cómo sigue Daniel Osvaldo tras recibir el alta médica
A lo largo de su internación, Osvaldo compartió algunas imágenes en sus redes sociales, en medio de la preocupación que despertó su estado de salud entre familiares, amigos y seguidores.
La salida del hospital, después de casi cuatro semanas, marca un avance importante en su evolución. De todos modos, el alta médica no implica necesariamente el final del tratamiento, ya que deberá seguir las indicaciones de los profesionales durante la recuperación.
Por ahora, la novedad central es que el exdelantero pudo abandonar el centro médico tras atravesar una infección grave y varias intervenciones. Su evolución continuará fuera del hospital, luego de un período que generó inquietud por la complejidad del cuadro.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario