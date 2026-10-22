El dato que arroja el lanzamiento de GTA y que ilusiona al mundo Boca para la final de la Copa Sudamericana
En la antesala a la gran final del certamen continental, los "xeneizes" se entusiasman con el reciente dato estadístico vinculado al videojuego GTA.
A pocas semanas de disputarse la gran final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en Barranquilla, las redes sociales volvieron a encender la mística futbolera con un dato estadístico tan curioso como implacable, relacionado con el lanzamiento del Grand Theft Auto (GTA).
La popular cuenta de X @lahistoriariver publicó un exhaustivo relevamiento que vincula el lanzamiento de los videojuegos de la saga GTA con las definiciones internacionales de la Conmebol.
El resultado arrojó un patrón perfecto de 6 finales disputadas y 6 títulos para equipos argentinos, además de una racha sumamente desfavorable para los clubes brasileños.
El historial invicto tras los lanzamientos de GTA que ilusiona a Boca
Según los datos recopilados, cada vez que Rockstar Games lanzó una entrega principal de su franquicia estrella, la primera final internacional de clubes organizada por la CONMEBOL que inició con posterioridad terminó consagrando a un equipo argentino:
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GTA (28/11/1997) Supercopa Sudamericana 1997
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Final: River Plate vs. São Paulo (Ida: 0-0 | Vuelta: 2-1)
Campeón: River Plate
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GTA 2 (22/10/1999) Copa CONMEBOL 1999
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Final: Centro Sportivo Alagoano vs. Talleres (Ida: 4-2 | Vuelta: 3-0)
Campeón: Talleres de Córdoba
GTA 3 (22/10/2001) Copa Mercosur 2001
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Final: Flamengo vs. San Lorenzo (Ida: 0-0 | Vuelta: 1-1, penales 3-4)
Campeón: San Lorenzo
GTA Vice City (29/10/2002) Copa Sudamericana 2002
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Final: Atlético Nacional vs. San Lorenzo (Ida: 0-4 | Vuelta: 0-0)
Campeón: San Lorenzo
GTA San Andreas (26/10/2004) Copa Sudamericana 2004
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Final: Bolívar vs. Boca Juniors (Ida: 1-0 | Vuelta: 2-0)
Campeón: Boca Juniors
GTA V (17/09/2013) Copa Sudamericana 2013
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Final: Ponte Preta vs. Lanús (Ida: 1-1 | Vuelta: 2-0)
Campeón: Lanús
(Nota: En 2008, tras el estreno de GTA IV, la primera final iniciada fue la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Fluminense; al no haber representantes argentinos en ese cruce, la racha aplica estrictamente a la efectividad argentina).
Paternidad argentina y maldición brasileña
El desglose de los números refleja otra coincidencia notable: cada vez que un equipo de Brasil disputó esa primera final post-estreno de un GTA, terminó como subcampeón (5 finales, 5 derrotas). Ocurrió con São Paulo (1997), Flamengo (2001), Fluminense (2008) y Ponte Preta (2013).
Con el ansiado lanzamiento global de GTA VI fijado para el próximo 19 de noviembre de 2026 y la gran final única de la Copa Sudamericana en Barranquilla programada apenas dos días después (21 de noviembre), en la Ribera ya se aferran a la estadística para soñar con dar la vuelta olímpica.
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