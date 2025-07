Tras la salida de Leandro Paredes a Boca, en Roma se enfocan en renovar a Paulo Dybala

Según informó Corriere dello Sport, el director deportivo Frederic Massara tendrá una reunión en los próximos días con el agente del campeón del mundo en Qatar, para avanzar en la extensión del contrato. Sin embargo, las tratativas estarían condicionadas por el estado físico del cordobés, que lleva tres meses sin jugar por una lesión en el semitendinoso izquierdo. Dybala ya se sumó a los trabajos de pretemporada, dejando atrás sus vacaciones, con la mente puesta en volver a competir y ganarse un lugar importante en el ciclo Gasperini.

El coqueteo constante con Boca y la presión de Leandro Paredes

Aunque su presente está en Europa, Dybala nunca esquiva el micrófono cuando le hablan de Boca. En una entrevista con Gastón y Esteban Edul, el cordobés fue claro: “Al no haber jugado en Primera y no conocer los estadios... tengo en mente volver, pero no sé si va a pasar. Paredes me presiona todos los días y a mí me encantaría jugar en Argentina”.

También reveló el origen de su simpatía por el Xeneize: “Mi viejo era fanático de Boca. A mis hermanos no los pudo convencer, pero conmigo sí: me llevaba a todos lados, y cuando Boca jugaba en Córdoba, íbamos siempre a la cancha”.

Sin lugar a dudas que se trata de una operación muy complicada pero puertas adentro en el Xeneize no pierden las esperanzas y apuntan a que en un futuro cercano Leandro Paredes y Paulo Dybala puedan juntarse.