Tras no clasificar al Mundial, Fernando Batista dejó su cargo como DT de Venezuela
El Bocha tomó la decisión de dar un paso al costado luego de no conseguir el objetivo con la "Vinotinto".
Tras la dura derrota por 6-3, en un partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericana, y sin lograr clasificar al próximo Mundial, Fernando Batista dejó de ser el entrenador de Venezuela.
La Vinotinto llegó a la última fecha dependiendo de sí misma y con solo un triunfo tendrían el séptimo lugar de la calificación, por lo que jugarían el Repechaje. Sin embargo, la contundente caída ante los colombianos y la victoria de Bolivia, los dejó sin la Copa del Mundo del 2026.
Desde la Federación de Fútbol de Venezuela emitieron un comunicado para informar lo que estaba sucediendo con el DT. "La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo", explica el comunicado de Venezuela, en el que "reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados".
Pese a esta definición, desde la Federación aseguran que "es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación".
Por otro lado, Bocha Batista usó sus redes sociales para hacer un posteo al respecto y en él asegura que la decisión fue "de común acuerdo" y afirmó que "el objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino".
Además de agradeció la Federación y al presidente, Jorge Giménez y valoró "especialmente la disciplina y el compromiso de los jugadores para defender la camiseta de la Vinotinto en todo momento", mientras que manifestó sentirse "siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor".
"Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro", cerró Batista.
