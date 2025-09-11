Tras no clasificar al Mundial, Fernando Batista dejó su cargo como DT de Venezuela

Por otro lado, Bocha Batista usó sus redes sociales para hacer un posteo al respecto y en él asegura que la decisión fue "de común acuerdo" y afirmó que "el objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino".

Además de agradeció la Federación y al presidente, Jorge Giménez y valoró "especialmente la disciplina y el compromiso de los jugadores para defender la camiseta de la Vinotinto en todo momento", mientras que manifestó sentirse "siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor".

"Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro", cerró Batista.