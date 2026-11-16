El plan de financiación queda sin efecto.

queda sin efecto. Lanús lleva la disputa a la FIFA .

. El reclamo pasa a ser por la deuda completa más los intereses.

El reclamo de los clubes argentinos contra Brasil

El caso de Lanús no es el único. Varios clubes argentinos denuncian que los equipos brasileños no les pagan transferencias y, aun así, siguen contratando futbolistas. Uno de los más duros fue Nelson Pugliese, vicepresidente tercero de Vélez y candidato a presidente del Fortín: “Se hace difícil competir contra esos equipos poderosos, con equipos en los que empresarios ponen mucho dinero y después no pagan. Somos víctimas de las Sociedades Anónimas Deportivas de Brasil. Hay dos equipos que nos deben más de 5.000.000 de dólares, nos dejan de pagar y siguen contratando jugadores”.