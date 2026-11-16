Lanús le dio un ultimátum a Fluminense por Rodrigo Castillo y podría ir a la FIFA
Fluminense no pagó la primera cuota de los US$4.500.000 que le debe a Lanús por Rodrigo Castillo, y el Granate irá a la FIFA si no cobra antes del 12 de diciembre.
Lanús endureció su reclamo contra Fluminense por la deuda en la venta de Rodrigo Castillo. El club carioca no pagó la primera cuota del saldo pendiente, que ya está vencido. Según trascendió, si no regulariza la situación antes del 12 de diciembre, el Granate llevará el caso a la FIFA para cobrar lo adeudado más intereses.
Castillo, ex delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue una de las figuras goleadoras del Lanús de Mauricio Pellegrino que ganó la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro. Después de ese título fue vendido a Fluminense. Al cerrar la operación, Lanús recibió unos US$5.400.000. Los US$4.500.000 restantes se iban a pagar en tres cuotas, pero hasta ahora no ingresó ninguna. El plazo de la primera venció hace unos diez días.
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El ultimátum de Lanús: qué pasa si Fluminense no paga
La dirigencia granate ya hizo un reclamo formal por el incumplimiento y pidió un 15% de intereses sobre el monto adeudado. Si Fluminense no paga antes del 12 de diciembre:
- El plan de financiación queda sin efecto.
- Lanús lleva la disputa a la FIFA.
- El reclamo pasa a ser por la deuda completa más los intereses.
El reclamo de los clubes argentinos contra Brasil
El caso de Lanús no es el único. Varios clubes argentinos denuncian que los equipos brasileños no les pagan transferencias y, aun así, siguen contratando futbolistas. Uno de los más duros fue Nelson Pugliese, vicepresidente tercero de Vélez y candidato a presidente del Fortín: “Se hace difícil competir contra esos equipos poderosos, con equipos en los que empresarios ponen mucho dinero y después no pagan. Somos víctimas de las Sociedades Anónimas Deportivas de Brasil. Hay dos equipos que nos deben más de 5.000.000 de dólares, nos dejan de pagar y siguen contratando jugadores”.
El dirigente también apuntó contra un cambio de criterio de la FIFA: “Lo que cambió acá tiene que ver con las condiciones de FIFA. Hoy FIFA acompaña si un club brasileño entra en concurso de acreedores, antes lo inhibía. Esas son las discusiones y las batallas que hay que dar”. Las inhibiciones impiden registrar nuevos jugadores mientras haya deudas pendientes. Hoy, cinco equipos de la Serie A de Brasil tienen sanciones de este tipo:
- Santos: 4
- Grêmio: 4
- Inter de Porto Alegre: 3
- Corinthians: 2
- São Paulo: 1
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