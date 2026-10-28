Tres jugadores para dos puestos: la duda de Arruabarrena en Boca para el Superclásico

En tanto, la buena noticia de la semana en la Ribera la protagoniza Tomás Belmonte. El mediocampista, que fue intervenido a principios de mes por una rotura de meniscos en la rodilla derecha, mostró una evolución favorable y, de responder bien en los últimos ensayos formales de fútbol, integrará un lugar en el banco de suplentes.

El probable equipo de Boca para recibir a River

Con las dudas planteadas en los últimos metros, el Xeneize saltaría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Sebastián Villa o Alan Velasco y Miguel Merentiel.