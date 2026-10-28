Tres jugadores para dos puestos: la duda de Arruabarrena en Boca para el Superclásico
El DT xeneize define el once para recibir a River en La Bombonera. Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco pelean por acompañar a Miguel Merentiel.
Boca no frena su puesta a punto de cara al duelo más esperado del certamen. En la práctica desarrollada este miércoles en el predio de Ezeiza, Rodolfo Arruabarrena comenzó a delinear la formación titular para recibir a River este domingo desde las 15:00 en La Bombonera por el Torneo Clausura. Si bien el entrenador tiene la base del equipo definida, la gran incógnita pasa por la delantera: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco pelean por dos lugares para acompañar a Miguel Merentiel.
El "Vasco" analiza diferentes variantes tácticas según el perfil de ataque que pretenda plasmar ante el Millonario. Si la idea del cuerpo técnico es apostar por un equipo vertical, directo y con desborde por las bandas, las presencias de Flores y Villa ganan terreno. En cambio, si la prioridad pasa por la tenencia de la pelota y el juego interno para abastecer al "Bestia" Merentiel, la inclusión de Velasco asoma como la opción principal.
El colombiano Villa llega con un impulso importante tras haber sido determinante en los últimos compromisos: ingresó desde el banco y metió la asistencia para el agónico gol de Facundo Herrera ante Independiente (1-0), además de haber asistido previamente a Merentiel en el cruce ante Vasco da Gama por competencia internacional. Por su parte, Velasco ya dejó atrás el desgarro en el aductor izquierdo y sumó minutos de ritmo en los recientes cotejos.
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Más allá del tridente ofensivo en pugna, la zona defensiva presentará el retorno de Lautaro Blanco en el lateral izquierdo, quien recuperará su lugar en el once inicial en reemplazo de Malcom Braida tras cumplir su sanción.
En tanto, la buena noticia de la semana en la Ribera la protagoniza Tomás Belmonte. El mediocampista, que fue intervenido a principios de mes por una rotura de meniscos en la rodilla derecha, mostró una evolución favorable y, de responder bien en los últimos ensayos formales de fútbol, integrará un lugar en el banco de suplentes.
El probable equipo de Boca para recibir a River
Con las dudas planteadas en los últimos metros, el Xeneize saltaría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Sebastián Villa o Alan Velasco y Miguel Merentiel.
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