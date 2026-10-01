Javier Milei mantuvo una reunión privada con Emmanuel Macron: de qué hablaron
En su segundo día en la capital de Francia, el mandatario argentino se reunió con su par francés en el Palacio Elíseo, entre otras actividades.
Javier Milei mantuvo este jueves en París una reunión con su par francés y anfitrión, Emmanuel Macron, que se desarrolló en el Palacio Elíseo, sede del gobierno de ese país al que el mandatario argentino llegó para dar impulso a la “Argentina Week” que se desarrolla en París.
Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Presidente fue recibido en la sede del gobierno francés por Macron y la primera dama Brigitte Marie-Claude Macron.
Según trascendió, durante la reunión privada entre los jefes de Estado, que duró unos 40 minutos, hablaron de inteligencia artificial (IA), de la marcha de la “Argentina Week” y los anuncios vinculados a empresas francesas con intención de realizar inversiones en nuestro país, especialmente en el rubro energía.
Luego fue el encuentro con empresarios, gobernadores y otros funcionarios argentinos y franceses, donde hablaron Milei y Macron y las consultas giraron en torno al ajuste fiscal que lleva adelante la gestión anarcocapitalista, tema que preocupa incluso al gobierno de Francia en momentos en que se debate el presupuesto local para el año próximo.
Posteriormente, en su segundo día en París Milei mantuvo una reunión con los trece gobernadores que forman parte de la delegación argentina: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Sáenz (Salta).
También con Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.
Junto al Presidente estuvieron su hermana Karina; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.
Este jueves, Milei también realizó una visita a Los Inválidos, el complejo arquitectónico que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte y el Museo del Ejército de Francia.
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