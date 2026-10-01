Javier Milei mantuvo una reunión privada con Emmanuel Macron: de qué hablaron

También con Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Junto al Presidente estuvieron su hermana Karina; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Este jueves, Milei también realizó una visita a Los Inválidos, el complejo arquitectónico que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte y el Museo del Ejército de Francia.