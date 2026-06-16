¿TyC Sports, DSports o Telefe? Qué canal pasa en vivo Selección Argentina vs. Argelia
El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 podrá seguirse en vivo por streaming pero también por TV.
La Selección Argentina, vigente campeón del mundo, inicia este martes 16 de junio el camino de la defensa del título con su esperado debut ante Argelia, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, que también integran Jordania y Austria.
El partido se juega desde las 22 horas de la Argentina en el Estadio Kansas City de esa ciudad de Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak.
Una de las novedades de la cita mundialista es que los hinchas argentinos podrán elegir entre las diversas alternativas para ver el encuentro. En TV, el juego podrá verse en aire, en el canal Telefe; o por cable, en TyC Sports y DSports; mientras que en streaming las opciones son Disney+ y Paramount+.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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