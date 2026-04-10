UFC 327: Esteban Ribovics, Francisco Prado y una noche de alto impacto con título en juego
El evento en Miami tendrá como plato principal la pelea por el cinturón semipesado entre Jií Procházka y Carlos Ulberg, en una velada con dos representantes argentinos.
La UFC vuelve a captar la atención del mundo de las artes marciales mixtas con uno de los eventos más esperados de su calendario 2026. La edición 327 se llevará a cabo este sábado 11 de abril en el Kaseya Center de Miami, con una cartelera que promete acción de principio a fin y que tendrá como combate estelar la disputa por el título vacante de peso semipesado.
El cinturón, que dejó libre Alex "Patán" Pereira, será el gran objetivo de la noche para Jirí Procházka y Carlos Ulberg, quienes encabezarán una función repleta de peleas atractivas tanto en la cartelera principal como en las preliminares. Además, el evento tendrá un fuerte protagonismo argentino, con nombres que buscan consolidarse en la élite de la compañía.
Dentro de las peleas destacadas, sobresalen duelos como Curtis Blaydes frente a Josh Hokit en peso pesado, Dominick Reyes contra Johnny Walker en semipesado y el cruce entre Cub Swanson y Nate Landwehr en la categoría pluma. A esto se suma el enfrentamiento entre Azamat Murzakanov y Paulo Costa, otro de los combates que genera expectativa en la previa.
Esteban Ribovics y un combate durísimo contra Gamrot en las premilinares
En la antesala del plato fuerte, las preliminares también ofrecen choques de gran nivel. Uno de los más atractivos será el duelo entre Mateusz Gamrot y el argentino Esteban Ribovics, quien atraviesa un gran momento y buscará meterse entre los diez mejores del ranking de peso ligero.
El salteño llega con confianza y lo dejó en claro al analizar el desafío: “La podría comparar con la pelea de la Esfera (ante Daniel Zellhuber), que cambió mi vida. No creo que sea la más importante, van a venir más allá de este, tengo un nuevo contrato como aquella vez”.
Ribovics, que suma una racha positiva y actuaciones destacadas, tiene en claro cuál será su estrategia frente a un rival de jerarquía: “Que sienta las manos, ese va a ser el objetivo”, afirmó, convencido de poder dar el golpe ante un oponente mejor posicionado.
Además, se refirió al apoyo que comenzó a recibir en este crecimiento dentro de la UFC: “Los mensajes empiezan a llegar, se hace cúmulo de mensajes de apoyo y de aliento. Gente que ni me esperaba que va a estar aquí, como el de un tremendo artista como es Duki”.
Francisco Prado abre la cartelera preliminar de la UFC 327
Otro de los argentinos que dirá presente será Francisco Prado, quien abrirá la cartelera preliminar frente a Charles Radtke. El joven peleador contó cómo atravesó la incertidumbre previa a la confirmación del combate: “Yo sabía que iba a pelear más o menos en esta fecha, entonces me preparé y dije: ‘A alguien me van a conseguir’”.
Con mayor experiencia dentro de la organización, también remarcó su evolución: “En el primer evento estaba muy nervioso, pero ahora estoy tranquilo, ya sé lo que es, ya lo viví, entonces eso me ayuda muchísimo”.
En cuanto al análisis de su rival, Prado fue claro sobre sus sensaciones: “Analizamos todo del rival. Sabemos las armas que tiene y, la verdad, siento y creo que tengo muchísimas más, y eso es con lo que quiero jugar esa noche”. Incluso, se animó a prometer un gran espectáculo: “Gracias a todos por el aguante y sigan confiando. Les voy a regalar una linda victoria para Argentina, un lindo nocaut”.
A qué hora es el UFC 327 y por dónde se puede ver en vivo
El evento comenzará con las preliminares desde las 19:00 en Argentina, mientras que la cartelera principal se desarrollará en el horario central de la noche. En cuanto a la transmisión, desde este año todos los eventos de la UFC pueden verse a través de la plataforma Paramount+, sin necesidad de pagar un extra por cada función.
Con un título en juego, figuras internacionales y una creciente presencia argentina, UFC 327 se perfila como una de las veladas más atractivas del año para los fanáticos de las MMA.
La cartelera completa, con preliminares y principales, de UFC 327
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