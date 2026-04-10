UFC 327: Esteban Ribovics, Francisco Prado y una noche de alto impacto con título en juego

Embed El argentino @gringoribovics da el peso en 155 lbs y está listo para mañana #UFC327 | Sáb 11 de abril | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/xZpbczwK9L — UFC Español (@UFCEspanol) April 10, 2026

Ribovics, que suma una racha positiva y actuaciones destacadas, tiene en claro cuál será su estrategia frente a un rival de jerarquía: “Que sienta las manos, ese va a ser el objetivo”, afirmó, convencido de poder dar el golpe ante un oponente mejor posicionado.

Además, se refirió al apoyo que comenzó a recibir en este crecimiento dentro de la UFC: “Los mensajes empiezan a llegar, se hace cúmulo de mensajes de apoyo y de aliento. Gente que ni me esperaba que va a estar aquí, como el de un tremendo artista como es Duki”.

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Francisco Prado abre la cartelera preliminar de la UFC 327

Otro de los argentinos que dirá presente será Francisco Prado, quien abrirá la cartelera preliminar frente a Charles Radtke. El joven peleador contó cómo atravesó la incertidumbre previa a la confirmación del combate: “Yo sabía que iba a pelear más o menos en esta fecha, entonces me preparé y dije: ‘A alguien me van a conseguir’”.

Con mayor experiencia dentro de la organización, también remarcó su evolución: “En el primer evento estaba muy nervioso, pero ahora estoy tranquilo, ya sé lo que es, ya lo viví, entonces eso me ayuda muchísimo”.

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En cuanto al análisis de su rival, Prado fue claro sobre sus sensaciones: “Analizamos todo del rival. Sabemos las armas que tiene y, la verdad, siento y creo que tengo muchísimas más, y eso es con lo que quiero jugar esa noche”. Incluso, se animó a prometer un gran espectáculo: “Gracias a todos por el aguante y sigan confiando. Les voy a regalar una linda victoria para Argentina, un lindo nocaut”.

A qué hora es el UFC 327 y por dónde se puede ver en vivo

El evento comenzará con las preliminares desde las 19:00 en Argentina, mientras que la cartelera principal se desarrollará en el horario central de la noche. En cuanto a la transmisión, desde este año todos los eventos de la UFC pueden verse a través de la plataforma Paramount+, sin necesidad de pagar un extra por cada función.

Con un título en juego, figuras internacionales y una creciente presencia argentina, UFC 327 se perfila como una de las veladas más atractivas del año para los fanáticos de las MMA.

La cartelera completa, con preliminares y principales, de UFC 327

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