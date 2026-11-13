Diego Forlán vuelve a la Bombonera después de 25 años: el recuerdo de su último partido
El actual entrenador de Uruguay regresará al estadio de Boca para el clásico ante la Selección Argentina de esta noche.
El clásico entre Argentina y Uruguay tendrá un protagonista especial del otro lado de la línea de cal. Diego Forlán, histórico delantero de la selección charrúa y actual entrenador del combinado uruguayo, volverá este viernes a la Bombonera, un escenario que no visita desde hace 25 años.
El regreso tendrá un significado particular porque su última presentación en el estadio de Boca fue como futbolista de Independiente. Aquella tarde quedó marcada por un partido repleto de goles y una derrota que, pese a su aporte individual, terminó siendo un recuerdo agridulce para el atacante.
El encuentro se disputó el 16 de diciembre de 2001 y terminó con una victoria del Xeneize por 5-3. Forlán, que todavía defendía los colores del Rojo, tuvo participación directa en el marcador y consiguió convertir uno de los tantos de su equipo.
Cuando Independiente estaba dos goles abajo, el uruguayo apareció con un zurdazo cruzado desde un ángulo muy complicado para establecer el 4-3 y alimentar las esperanzas de una remontada. Sin embargo, Boca volvió a ampliar la diferencia y terminó llevándose un triunfo por 5-3 en un clásico que quedó registrado como su última aparición en la Bombonera.
El historial entre Forlán y Scaloni como futbolistas
Durante sus respectivas carreras en Europa, Forlán y Scaloni se enfrentaron en ocho oportunidades. El balance favorece al actual entrenador argentino, que consiguió cuatro victorias, empató una vez y perdió en tres ocasiones.
La mayoría de esos cruces se produjeron en el fútbol español. Scaloni defendió las camisetas de Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca, mientras que Forlán lo hizo con Villarreal y Atlético de Madrid. El uruguayo también tuvo un enfrentamiento contra el argentino cuando jugaba en Manchester United, durante su etapa en el fútbol inglés.
Este viernes, ambos volverán a encontrarse, pero esta vez desde los bancos de suplentes. Para Forlán, además, significará reencontrarse con la Bombonera, un estadio donde dejó su última huella como jugador hace 25 años.
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