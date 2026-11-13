Diego Forlán vuelve a la Bombonera después de 25 años: el recuerdo de su último partido

La mayoría de esos cruces se produjeron en el fútbol español. Scaloni defendió las camisetas de Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca, mientras que Forlán lo hizo con Villarreal y Atlético de Madrid. El uruguayo también tuvo un enfrentamiento contra el argentino cuando jugaba en Manchester United, durante su etapa en el fútbol inglés.

Este viernes, ambos volverán a encontrarse, pero esta vez desde los bancos de suplentes. Para Forlán, además, significará reencontrarse con la Bombonera, un estadio donde dejó su última huella como jugador hace 25 años.