Un alemán murió cerca del Estadio Azteca antes del partido inaugural del Mundial 2026
Un simpatizante alemán de 81 años sufrió una emergencia cardíaca mientras intentaba ingresar al recinto y falleció poco después pese a los esfuerzos médicos.
Las horas previas al encuentro que marcó el inicio del Mundial 2026 estuvieron atravesadas por una noticia que generó conmoción entre los asistentes y las autoridades encargadas de la organización. Mientras miles de personas se acercaban al Estadio Azteca para presenciar la ceremonia inaugural y el debut de México frente a Sudáfrica, un hincha alemán perdió la vida tras sufrir una descompensación en las cercanías del escenario deportivo.
De acuerdo con la información difundida por los organismos de seguridad y emergencia, el hombre, de 81 años, se encontraba en una de las zonas de acceso al estadio cuando sufrió un paro cardíaco. El episodio ocurrió en la denominada Rampa 2, uno de los sectores habilitados para el ingreso de espectadores. A partir de ese momento se activó el protocolo de asistencia médica previsto para este tipo de eventos de gran magnitud.
Personal sanitario que se encontraba trabajando en el operativo acudió rápidamente al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar con la intención de estabilizar al paciente. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro, se determinó su traslado urgente al Instituto Nacional de Cardiología. Pese a los esfuerzos realizados tanto en el lugar de la emergencia como durante la atención posterior, el aficionado falleció poco después de arribar al centro médico.
Hasta el momento, las autoridades no precisaron con exactitud si la descompensación comenzó dentro del perímetro del estadio o en sus alrededores. Tampoco se confirmó oficialmente el momento exacto del fallecimiento, aunque sí se informó que se trató de una emergencia médica vinculada a causas naturales. Los organismos responsables del operativo aclararon además que el hecho no estuvo relacionado con enfrentamientos, disturbios ni situaciones de violencia registradas durante la jornada.
No obstante, el episodio se produjo en un contexto complejo debido a la enorme cantidad de personas que intentaban acceder al estadio en simultáneo. Desde las primeras horas del día se registraron importantes demoras y aglomeraciones en distintos puntos de ingreso, una situación que obligó a reforzar los controles y a reorganizar parcialmente algunos accesos para evitar mayores inconvenientes.
Disturbios y represión policial en las afueras del estadio Azteca: no todo fue una fiesta
La jornada también estuvo marcada por manifestaciones realizadas por diferentes organizaciones sociales y grupos de protesta que se concentraron en las inmediaciones del Azteca. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familiares de personas desaparecidas, representantes de comunidades indígenas y agrupaciones de jubilados se movilizaron para expresar reclamos dirigidos al gobierno mexicano.
Las protestas coincidieron con la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el partido inaugural. En algunos momentos se registraron episodios de tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Según trascendió, un grupo reducido de jóvenes provocó daños en vehículos oficiales, situación que derivó en enfrentamientos y en la intervención policial. El operativo incluyó el uso de gases lacrimógenos, además de cortes de calles, vallados y cierres preventivos de estaciones de metro cercanas al estadio.
Aunque esos hechos generaron preocupación entre los asistentes, las autoridades insistieron en que el fallecimiento del aficionado alemán no tuvo ninguna vinculación con los incidentes. Así, una jornada que debía estar marcada exclusivamente por la celebración del fútbol mundial quedó atravesada por una tragedia que conmovió a quienes se encontraban en el lugar.
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