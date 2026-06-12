Un alemán murió cerca del Estadio Azteca antes del partido inaugural del Mundial 2026

No obstante, el episodio se produjo en un contexto complejo debido a la enorme cantidad de personas que intentaban acceder al estadio en simultáneo. Desde las primeras horas del día se registraron importantes demoras y aglomeraciones en distintos puntos de ingreso, una situación que obligó a reforzar los controles y a reorganizar parcialmente algunos accesos para evitar mayores inconvenientes.

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Disturbios y represión policial en las afueras del estadio Azteca: no todo fue una fiesta

La jornada también estuvo marcada por manifestaciones realizadas por diferentes organizaciones sociales y grupos de protesta que se concentraron en las inmediaciones del Azteca. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familiares de personas desaparecidas, representantes de comunidades indígenas y agrupaciones de jubilados se movilizaron para expresar reclamos dirigidos al gobierno mexicano.

Las protestas coincidieron con la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el partido inaugural. En algunos momentos se registraron episodios de tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Según trascendió, un grupo reducido de jóvenes provocó daños en vehículos oficiales, situación que derivó en enfrentamientos y en la intervención policial. El operativo incluyó el uso de gases lacrimógenos, además de cortes de calles, vallados y cierres preventivos de estaciones de metro cercanas al estadio.

Aunque esos hechos generaron preocupación entre los asistentes, las autoridades insistieron en que el fallecimiento del aficionado alemán no tuvo ninguna vinculación con los incidentes. Así, una jornada que debía estar marcada exclusivamente por la celebración del fútbol mundial quedó atravesada por una tragedia que conmovió a quienes se encontraban en el lugar.