El futuro de Kevin Zenón en Boca entra en zona de definición ante el interés desde España
El mediocampista perdió protagonismo en el último tramo de la temporada y el Alavés de Eduardo Coudet aparece como una opción concreta.
El presente de Kevin Zenón en Boca atraviesa un momento de incertidumbre que podría desembocar en una salida durante este mercado de pases. El mediocampista ofensivo, que supo ser una pieza clave en distintos momentos desde su llegada al club, hoy corre desde atrás en la consideración del cuerpo técnico y aparece en el radar del Deportivo Alavés, equipo que compite en LaLiga de España y es dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet.
El recorrido de Zenón en el último año fue irregular. Arrancó el 2025 como una de las apuestas fuertes del equipo, con continuidad y presencia habitual entre los titulares. Sin embargo, con el paso de los meses perdió terreno, sufrió una marcada baja de minutos y terminó cerrando la temporada relegado, con escasa participación y lejos del nivel que había mostrado en etapas anteriores. Ese contexto lo transformó en un futbolista prescindible dentro de un plantel que sumó refuerzos y reconfiguró sus prioridades.
Desde Boca no verían con malos ojos una salida, especialmente si se trata de un préstamo que permita liberar espacio y reducir la sobrepoblación en la mitad de la cancha. El Alavés, que se ubica en la mitad de la tabla del fútbol español, no está en condiciones de realizar una compra definitiva, por lo que la alternativa que analiza es incorporar al jugador a préstamo, una modalidad que podría resultar conveniente para todas las partes.
El interés del club vasco no es casual. Además de la presencia de Coudet en el banco, la institución cuenta con varios futbolistas argentinos en su plantel, como Lucas Boyé y Nahuel Tenaglia. También forma parte del equipo Facundo Garcés, aunque actualmente se encuentra suspendido por una sanción de la FIFA. Ese contexto podría facilitar la adaptación de Zenón en caso de concretarse la negociación.
Los números del mediocampista en el segundo semestre reflejan su pérdida de protagonismo. Apenas sumó 116 minutos en el Torneo Clausura, repartidos en diez partidos, con un promedio muy bajo por encuentro. En materia de goles, su aporte también fue limitado, con conversiones aisladas entre competencias locales e internacionales, lejos de la influencia que supo tener en otros pasajes de su ciclo.
No es la primera vez que Zenón despierta interés desde Europa. A mediados de la temporada pasada, Boca recibió una oferta importante del Olympiacos de Grecia, cercana a los siete millones de dólares por el 80% de su pase, que fue rechazada. También hubo sondeos desde Rusia y Alemania, aunque las pretensiones económicas del club, cercanas a los diez millones, complicaron cualquier avance.
Ahora, con un escenario distinto y un rol más secundario, la posibilidad de un cambio de aire vuelve a tomar fuerza. En las próximas semanas, Boca y Zenón deberán definir si este interés desde España se transforma en una oportunidad concreta o si el volante decide pelear nuevamente por un lugar en el club.
