El futuro de Kevin Zenón en Boca entra en zona de definición ante el interés desde España

No es la primera vez que Zenón despierta interés desde Europa. A mediados de la temporada pasada, Boca recibió una oferta importante del Olympiacos de Grecia, cercana a los siete millones de dólares por el 80% de su pase, que fue rechazada. También hubo sondeos desde Rusia y Alemania, aunque las pretensiones económicas del club, cercanas a los diez millones, complicaron cualquier avance.

Ahora, con un escenario distinto y un rol más secundario, la posibilidad de un cambio de aire vuelve a tomar fuerza. En las próximas semanas, Boca y Zenón deberán definir si este interés desde España se transforma en una oportunidad concreta o si el volante decide pelear nuevamente por un lugar en el club.