Un conocido empresario confirmó que será candidato a presidente de Boca en 2027
Horacio Paolini, exvice de Angelici, confirmó su candidatura a presidente de Boca en 2027. Cercano a Pergolini, plantea cambios en la gestión y el futuro de la Bombonera.
La vida política de Boca comienza a moverse con vistas a las elecciones de 2027. En las últimas horas, Horacio Paolini confirmó que se presentará como candidato a presidente, posicionándose como una de las primeras figuras en manifestar públicamente su intención de competir por el cargo que hoy ocupa Juan Román Riquelme.
El empresario del rubro logístico fue vicepresidente segundo durante la gestión de Daniel Angelici y mantiene vínculos con el espacio político cercano a Mauricio Macri. En ese marco, lanzó un mensaje que apunta a construir consenso entre los socios: “Es momento de decidir juntos el futuro del club”.
Si bien todavía no definió desde qué agrupación se presentará, Paolini dejó en claro que no formará parte del oficialismo. En el último tiempo se mostró cercano a Mario Pergolini, exvicepresidente durante el mandato de Jorge Ameal, y mantuvo reuniones con Martín Palermo, una figura histórica del club que podría tener algún rol en el armado político.
El dirigente se mostró crítico del rumbo actual de la institución y consideró que la gestión de Riquelme atraviesa “una etapa de desgaste político”. En esa línea, sostuvo que existe “una conducción cada vez más cerrada, personalista y con dificultades para ampliar consensos, incluso dentro de su propio espacio”.
“Boca es de su gente. Es hora de abrir una nueva etapa donde cada socio tenga voz en las decisiones más importantes”, expresó el empresario al presentar su visión de cara al futuro.
La Bombonera, los refuerzos y el rol de los juveniles en Boca
Uno de los ejes centrales de su propuesta está vinculado a la situación de la Bombonera. Paolini planteó la necesidad de consultar a los socios antes de tomar una determinación sobre la ampliación, remodelación o eventual construcción de un nuevo estadio: “No podemos tomar una decisión de esta magnitud sin consultar a los socios. Queremos que cada hincha pueda elegir entre ampliar, reformar o construir un nuevo estadio. La identidad de Boca se respeta escuchando a su gente”, afirmó.
En el plano deportivo, el dirigente señaló que buscará jerarquizar el plantel mediante un sistema de scouting profesionalizado y la elección de un cuerpo técnico alineado con la historia del club. “Boca tiene que volver a ser protagonista en la Argentina y en el mundo, con un equipo competitivo y una conducción futbolística profesional”, indicó.
Además, destacó la importancia de fortalecer el trabajo en divisiones inferiores a través de inversiones en Boca Predio. “El futuro de Boca está en sus juveniles. Queremos acompañarlos no solo como futbolistas, sino también como personas”, concluyó.
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