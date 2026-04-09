Un conocido empresario confirmó que será candidato a presidente de Boca en 2027

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La Bombonera, los refuerzos y el rol de los juveniles en Boca

Uno de los ejes centrales de su propuesta está vinculado a la situación de la Bombonera. Paolini planteó la necesidad de consultar a los socios antes de tomar una determinación sobre la ampliación, remodelación o eventual construcción de un nuevo estadio: “No podemos tomar una decisión de esta magnitud sin consultar a los socios. Queremos que cada hincha pueda elegir entre ampliar, reformar o construir un nuevo estadio. La identidad de Boca se respeta escuchando a su gente”, afirmó.

En el plano deportivo, el dirigente señaló que buscará jerarquizar el plantel mediante un sistema de scouting profesionalizado y la elección de un cuerpo técnico alineado con la historia del club. “Boca tiene que volver a ser protagonista en la Argentina y en el mundo, con un equipo competitivo y una conducción futbolística profesional”, indicó.

Además, destacó la importancia de fortalecer el trabajo en divisiones inferiores a través de inversiones en Boca Predio. “El futuro de Boca está en sus juveniles. Queremos acompañarlos no solo como futbolistas, sino también como personas”, concluyó.