Un excampeón con Boca liquidó al plantel tras la eliminación de la Copa Argentina: "Háganse cargo"

boca eliminacion copa agentina

“Alguien tiene que explicar por qué hay jugadores que no juegan hace mucho tiempo y por qué se toman las cosas como se toman”, comenzó diciendo quien inició su carrera profesional en Argentinos Juniors, pasó por Boca y la concluyó en México vistiendo los colores del Puebla.

Seguidamente cargó con la decisión de Russo de dar día libre al plantel tras la derrota, quienes volverán a concentrarse el viernes: “¿Hoy no hay entrenamiento? Sigan haciendo lo que quieran, después lo voy a atender. Estoy a nada de soltarle la mano a los que no quieren jugar en Boca”, aclarando que “saco a Paredes, los pibes y Merentiel” de su decisión.

cristian traverso captura

“Cuando hay quilombo, el quilombo son de los grandes”, afirmó Traverso, advirtiendo que “si están enojados, háblenlo y hagan una reunión, que sea entre ustedes y después no se lo cuenten al presidente”.

Finalmente pidió a los jugadores que se hagan cargo de la situación tras no lograr vicorias importantes ni ningún título desde hace varios años: “Háganse cargo porque después la cara la pongo yo acá. En la calle andamos nosotros, ustedes no andan en la calle”, dijo.

En las horas previas al partido por los 16° de la Copa Argentina, Traverso había criticado a Carlos Palacios por sus actos de indisciplina, dichos por los que lo habrían llamado para intentar “intimidarlo”.

“No me llamen más, no me van a intimidar. Si querés ir a fondo, vamos a fondo. Recibí un montón de cosas ayer, terminé a las 5 de la mañana. Si me vas a llamar porque no te gusta lo que yo digo, no me llames más”, contó el multicampeón.