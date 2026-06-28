"Un francotirador": Gustavo Alfaro le respondió a José Luis Chilavert en la previa al choque ante Alemania
Paraguay se prepara para un partido trascendental por los 16avos de final del Mundial 2026, y en la previa, el DT argentino no quiso esquivar la polémica.
La previa del trascendental cruce de eliminación directa entre Paraguay y Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026 sumó una enorme dosis de dramatismo, pero no precisamente por factores tácticos, cuando este domingo Gustavo Alfaro recogió el guante y salió a cruzar a José Luis Chilavert.
La interna en el fútbol guaraní estalló por completo luego de que el DT argentino decidiera responder de forma directa a los duros dardos que le disparó la máxima leyenda contemporánea del arco albirrojo.
El conflicto se originó tras el agónico cierre de la fase de grupos. Paraguay avanzó a la ronda eliminatoria como uno de los mejores terceros tras un deslucido empate 0-0 ante Australia, resultado que provocó la furia del exarquero de Vélez en sus redes sociales.
Sin filtros, "Chila" publicó un tuit fulminante, en el que consideró que "Gustavo Alfaro es el DT más farsante del fútbol mundial", acusándolo además de mentiroso y "vendedor de espejitos de colores" a raíz de unas declaraciones del DT sobre las diferencias económicas con los planteles europeos.
La respuesta de Gustavo Alfaro a José Luis Chilavert
Lejos de esquivar el bulto en la conferencia de prensa previa al choque contra los alemanes, el estratega argentino se plantó, defendió su gestión y contrapuso la actitud de Chilavert con la de otros históricos referentes de la Selección paraguaya que sí decidieron apoyar desde adentro.
"Me hubiese gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara. 'Gustavo, me gustaría hablar con Orlando (por el asistente de campo)'. Las puertas de la Selección las tenés abiertas", disparó Alfaro con firmeza ante los micrófonos.
Para marcar la cancha, el entrenador utilizó ejemplos concretos de exjugadores de la época dorada que se acercaron al búnker a sumar de manera constructiva durante la cita mundialista.
"Como hizo Roque Santa Cruz la otra vuelta... Vino a hablar con los delanteros, a merendar con nosotros. Como hizo Haedo Valdés, Jonatan Santana. Cuando los vi, les pedí permiso para estar en la Selección, porque es su casa. Me hubiese gustado que haga eso", sentenció el argentino.
A pesar de las esquirlas mediáticas que dejó el cruce de declaraciones, la Albirroja sabe que debe cambiar rápido de chip. El cuadro del Mundial determinó que el rival en los 16avos de final sea la siempre candidata Alemania, rememorando el histórico cruce de octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002 (donde, curiosamente, Chilavert era el capitán en la derrota 1-0).
Con el plantel tocado en el orgullo por las críticas internas, Paraguay buscará dar el gran golpe del torneo, intentando que el ruido de los "francotiradores" externos se convierta en el combustible necesario para volver a meterse entre los mejores del planeta.
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