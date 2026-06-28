"Un francotirador": Gustavo Alfaro le respondió a José Luis Chilavert en la previa al choque ante Alemania

"Me hubiese gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara. 'Gustavo, me gustaría hablar con Orlando (por el asistente de campo)'. Las puertas de la Selección las tenés abiertas", disparó Alfaro con firmeza ante los micrófonos.

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Alfaro le respondió a José Luis Felix Chilavert antes del partido ante Alemania. pic.twitter.com/vVPxVwgudz — minutouno (@minutounocom) June 28, 2026

Para marcar la cancha, el entrenador utilizó ejemplos concretos de exjugadores de la época dorada que se acercaron al búnker a sumar de manera constructiva durante la cita mundialista.

"Como hizo Roque Santa Cruz la otra vuelta... Vino a hablar con los delanteros, a merendar con nosotros. Como hizo Haedo Valdés, Jonatan Santana. Cuando los vi, les pedí permiso para estar en la Selección, porque es su casa. Me hubiese gustado que haga eso", sentenció el argentino.

A pesar de las esquirlas mediáticas que dejó el cruce de declaraciones, la Albirroja sabe que debe cambiar rápido de chip. El cuadro del Mundial determinó que el rival en los 16avos de final sea la siempre candidata Alemania, rememorando el histórico cruce de octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002 (donde, curiosamente, Chilavert era el capitán en la derrota 1-0).

Con el plantel tocado en el orgullo por las críticas internas, Paraguay buscará dar el gran golpe del torneo, intentando que el ruido de los "francotiradores" externos se convierta en el combustible necesario para volver a meterse entre los mejores del planeta.