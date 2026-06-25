Gustavo Alfaro reclamó la roja de Miguel Almirón: qué dijo del criterio diferente con Bellingham
El director técnico de Paraguay se refirió a la roja que recibió Miguel Almirón por la “Ley Prestianni” y cuestionó que no se haya aplicado el mismo criterio en otros partidos.
La expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca en pleno partido entre Paraguay y Turquía se transformó en uno de los focos de discusión de la fase de grupos del Mundial 2026. La jugada derivó en la primera aplicación de la llamada “Ley Prestianni”, pero la controversia creció con el correr de las horas por otros casos similares en los que no hubo sanción.
En ese contexto, Gustavo Alfaro fue consultado en conferencia de prensa y, sin profundizar en una crítica directa contra la organización o el arbitraje, dejó una postura firme: pidió “igualdad de condiciones” para todas las selecciones y remarcó que el reglamento debe aplicarse con el mismo criterio en cada partido.
El entrenador de Paraguay se refirió a la roja que recibió Almirón en la segunda fecha del Grupo D, luego de taparse la boca al hablarle a un rival turco. La acción fue sancionada bajo la nueva normativa impulsada por la FIFA, conocida como “Ley Prestianni”, que castiga ese tipo de gestos para evitar situaciones ambiguas en posibles insultos o agresiones verbales.
Lejos de cargar contra la medida, Alfaro apuntó al criterio con el que se aplica. “Lejos está de nosotros querer meternos en ninguna polémica y todo lo demás. Yo no soy juez para juzgar si está bien o si está mal; yo lo único que reclamo y reclamé siempre y pedí en todo momento es igualdad de condiciones”, sostuvo el técnico de la Albirroja.
La polémica se instaló porque, tras la expulsión del futbolista paraguayo, se viralizaron imágenes de otras situaciones similares protagonizadas por Jude Bellingham en el partido entre Inglaterra y Ghana y por Cristiano Ronaldo en el encuentro de Portugal frente a Uzbekistán, sin que en ninguno de esos casos se aplicara la misma sanción.
Consultado específicamente por la secuencia de Bellingham, el DT argentino evitó entrar en comparaciones, aunque volvió a remarcar su malestar por la desigualdad en el criterio. “No nos queremos meter en ninguna polémica; solo sé que dos muchachos turcos vinieron y no me preguntaron las cosas de forma cariñosa. ¿En qué vamos a terminar, en chisme de peluquería?”, lanzó.
Luego cerró con otro mensaje en la misma línea: “No desvirtuemos el fútbol, ya está. Es un reglamento, lo aceptamos. Yo lo único que pido es igualdad de condiciones; todo lo demás no nos compete opinar. Ojalá sigamos adelante y lo tengamos disponible a Miguel (Almirón), pero punto, ahí termina lo nuestro”.
Las declaraciones del entrenador llegan mientras en Paraguay crece el malestar por la sanción y por la posterior confirmación de una fecha de suspensión para Almirón, que se perderá el próximo compromiso de la selección.
Paraguay se juega la clasificación ante Australia sin Almirón
La Selección de Paraguay afrontará este jueves 25 de junio un partido decisivo frente a Australia, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro buscará sellar su clasificación a los 16avos de final y lo hará sin una de sus figuras, justamente por la sanción que recibió Miguel Almirón.
La Albirroja sabe que con un empate podría alcanzar la próxima ronda, aunque también mantiene la ilusión de pelear por el primer puesto de la zona. En ese marco, la ausencia del ex Lanús se convierte en una baja sensible para un equipo que llega en medio de la polémica, pero con la chance concreta de seguir en carrera en la Copa del Mundo.
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