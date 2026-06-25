Gustavo Alfaro reclamó la roja de Miguel Almirón: qué dijo del criterio diferente con Bellingham

Consultado específicamente por la secuencia de Bellingham, el DT argentino evitó entrar en comparaciones, aunque volvió a remarcar su malestar por la desigualdad en el criterio. “No nos queremos meter en ninguna polémica; solo sé que dos muchachos turcos vinieron y no me preguntaron las cosas de forma cariñosa. ¿En qué vamos a terminar, en chisme de peluquería?”, lanzó.

bellingham

Luego cerró con otro mensaje en la misma línea: “No desvirtuemos el fútbol, ya está. Es un reglamento, lo aceptamos. Yo lo único que pido es igualdad de condiciones; todo lo demás no nos compete opinar. Ojalá sigamos adelante y lo tengamos disponible a Miguel (Almirón), pero punto, ahí termina lo nuestro”.

Las declaraciones del entrenador llegan mientras en Paraguay crece el malestar por la sanción y por la posterior confirmación de una fecha de suspensión para Almirón, que se perderá el próximo compromiso de la selección.

Paraguay se juega la clasificación ante Australia sin Almirón

La Selección de Paraguay afrontará este jueves 25 de junio un partido decisivo frente a Australia, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro buscará sellar su clasificación a los 16avos de final y lo hará sin una de sus figuras, justamente por la sanción que recibió Miguel Almirón.

La Albirroja sabe que con un empate podría alcanzar la próxima ronda, aunque también mantiene la ilusión de pelear por el primer puesto de la zona. En ese marco, la ausencia del ex Lanús se convierte en una baja sensible para un equipo que llega en medio de la polémica, pero con la chance concreta de seguir en carrera en la Copa del Mundo.