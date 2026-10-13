La "Respuesta Histórica" de Vasco da Gama: el gesto contra el racismo que cambió al fútbol

La contestación de la institución no se hizo esperar. El 7 de abril de 1924, el presidente José Augusto Prestes firmó una misiva en la que cuestionó el juzgamiento a los jugadores y anunció la renuncia definitiva a formar parte de la AMEA. Lejos de amedrentarse, el Gigante da Colina compitió en la liga paralela, salió campeón invicto y, años más tarde, cuando le exigieron tener cancha propia para volver al torneo principal, sus hinchas recaudaron los fondos para construir el mítico estadio São Januário.