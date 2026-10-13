La "Respuesta Histórica" de Vasco da Gama: el gesto contra el racismo que cambió al fútbol
En 1924, la aristocracia del fútbol carioca exigió la exclusión de una docena de jugadores negros y obreros; la contundente negativa del club sentó precedente.
El fútbol sudamericano guarda en sus páginas doradas episodios de coraje que trascendieron lo estrictamente deportivo. Uno de los más emblemáticos tiene como protagonista a Vasco da Gama y su recordada "Respuesta Histórica", la proclama de 1924 con la que el club prefirió renunciar a disputar la liga principal de Río de Janeiro antes que ceder ante las presiones racistas y elitistas de la época.
En aquellos años, el fútbol carioca era un feudo reservado para las clases acomodadas. Sin embargo, Vasco rompió los esquemas al conformar un plantel integrado por obreros, pintores y choferes —muchos de ellos negros y mestizos— bautizado como los "Camisas Negras". Ese equipo sorprendió a todos al consagrarse campeón del Campeonato Carioca en 1923, superando a gigantes de la elite como Flamengo, Fluminense y Botafogo.
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La victoria de un grupo de trabajadores provocó la reacción inmediata de los clubes tradicionales, que abandonaron la federación para fundar la Asociación Metropolitana de Deportes Atléticos (AMEA). Al invitar a Vasco a sumarse a esta nueva entidad, impusieron un insólito requisito: dar de baja a 12 futbolistas bajo el argumento de que no contaban con "condiciones sociales" ni nivel de alfabetización adecuado para competir.
La contestación de la institución no se hizo esperar. El 7 de abril de 1924, el presidente José Augusto Prestes firmó una misiva en la que cuestionó el juzgamiento a los jugadores y anunció la renuncia definitiva a formar parte de la AMEA. Lejos de amedrentarse, el Gigante da Colina compitió en la liga paralela, salió campeón invicto y, años más tarde, cuando le exigieron tener cancha propia para volver al torneo principal, sus hinchas recaudaron los fondos para construir el mítico estadio São Januário.
Un siglo después, la "Respuesta Histórica" forma parte de la identidad indeleble del club. Tal fue el impacto de aquel documento que el estado de Río de Janeiro declaró oficialmente el 7 de abril como el Día de la Respuesta Histórica contra el Racismo en el Fútbol, consolidando a la institución como un verdadero símbolo popular e inclusivo.
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