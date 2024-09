Un infierno: así está el clima en la ciudad donde jugarán Colombia vs Argentina

image.png

De hecho, Scaloni ya expresó su descontento por el horario del partido, indicando que no favorece el espectáculo: "Jugaremos en un horario que no debería ser. El calor es excesivo, pero no podemos hacer nada al respecto", comentó el entrenador argentino en la previa.

Por su parte, Néstor Lorenzo, técnico de la selección colombiana, minimizó el impacto del clima, argumentando que ambos equipos cuentan con jugadores que militan en Europa, por lo que las diferencias no serían tan marcadas: "Sabemos que Barranquilla tiene un clima especial, pero nuestros jugadores están preparados para afrontar este tipo de situaciones", aseguró, restándole importancia a las quejas por las altas temperaturas.

Otro obstáculo para Argentina: el estado del campo de juego

Otro de los factores que podría complicar el desempeño de la Albiceleste es el estado del campo de juego. El césped del estadio Metropolitano Roberto Meléndez no se encuentra en las mejores condiciones.

Según trascendió, está más alto y desparejo de lo habitual, lo que podría afectar el estilo de juego del seleccionado nacional, que se caracteriza por su precisión en los pases y su fútbol dinámico.