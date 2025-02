Una gloria de Brasil se sumó al debate sobre si Cristiano Ronaldo es el mejor de la historia: "No recibió..."

A sus 71 años, el exjugador de Flamengo elogió la mentalidad de CR7: “No recibió el regalo del talento como otros jugadores, pero lo hizo mejor gracias a su dedicación”. Para Zico, Cristiano no solo es un goleador, sino un modelo de profesionalismo. “Mejoró sus características naturales y trabajó para ser el mejor en fuerza, velocidad, potencia y definición. Peleó con Messi, que es un genio y uno de los más grandes de la historia, y lo hizo cada año”, afirmó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/centraldoarabao/status/1891865027029729346&partner=&hide_thread=false Zico comentando declarações de Cristiano Ronaldo sobre ser o melhor



Só Resenha | YT pic.twitter.com/bo9ga5nNaF — Central do Arabão (@centraldoarabao) February 18, 2025

El brasileño también destacó la vigencia del luso: “Tiene cuarenta años y sigue corriendo más que muchos, no se lesiona, no falla, nunca deja de entrenar. Su vida ha sido el fútbol y hay que aplaudirlo”. Incluso lamentó no haberlo conocido en persona: “Me gustaría al menos darle un abrazo y felicitarlo por su carrera. Si hoy estuviera empezando en el fútbol, él sería mi referente”.

El análisis de Zico deja en claro su admiración por Cristiano, más allá del eterno debate sobre quién es el mejor de la historia. En ese terreno, la discusión siempre será subjetiva, pero hay algo innegable: Messi y Ronaldo marcaron una era y son nombres imprescindibles en cualquier conversación sobre los más grandes de todos los tiempos.