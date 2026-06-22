Una provincia paraliza las aulas por la Scaloneta: suspenden las clases durante el partido ante Austria

Según argumentaron las autoridades, el fútbol representa un elemento central dentro de la cultura popular argentina y constituye un fenómeno capaz de generar momentos de unión colectiva. Bajo esa premisa, consideraron oportuno adecuar el funcionamiento de distintos organismos e instituciones a una jornada marcada por la expectativa deportiva.

La suspensión anunciada para este lunes incluye a estudiantes, docentes, equipos directivos y personal auxiliar de los establecimientos educativos. De esta manera, durante el horario previsto para el partido no se desarrollarán actividades académicas en ninguno de los establecimientos alcanzados por la resolución provincial.

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Desde el gobierno destacaron que este tipo de decisiones buscan acompañar expresiones sociales que generan un fuerte sentido de pertenencia. En los comunicados difundidos en los últimos días, las autoridades remarcaron que la campaña de la Selección despierta sentimientos compartidos por gran parte de la población y representa una oportunidad para celebrar colectivamente.

El antecedente más recordado de una medida de estas características se remonta a diciembre de 2022, cuando el gobierno nacional declaró feriado tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar. Aquella jornada permitió que millones de personas participaran de los festejos y acompañaran la histórica caravana del plantel campeón por las calles del país.