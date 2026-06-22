Una provincia paraliza las aulas por la Scaloneta: suspenden las clases durante el partido ante Austria
El gobierno provincial dispuso que este lunes no haya actividad educativa en el turno tarde mientras la Selección Argentina dispute su segundo compromiso en el Mundial 2026.
La pasión por la Selección Argentina volvió a tener impacto directo en la vida cotidiana de una provincia. A pocas horas del encuentro entre la Albiceleste y Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, el gobierno de La Rioja decidió suspender las clases durante la tarde para permitir que la comunidad educativa pueda seguir el partido sin interferencias con las actividades escolares.
La medida fue oficializada por la administración encabezada por Ricardo Quintela y establece la interrupción de las actividades entre las 14 y las 18 horas. La disposición alcanza a todos los niveles educativos obligatorios y contempla tanto las clases presenciales como las tareas que pudieran desarrollarse de manera virtual durante esa franja horaria.
Desde el Ministerio de Educación provincial explicaron que la decisión busca acompañar el clima de entusiasmo generado por la participación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo. El encuentro frente a Austria es considerado clave para las aspiraciones argentinas en el certamen, ya que una victoria podría acercar al seleccionado nacional a la clasificación para la siguiente instancia.
No se trata de una medida aislada dentro de la gestión riojana. Días atrás, tras la contundente victoria de Argentina frente a Argelia en el debut mundialista, el gobierno provincial también había adoptado una decisión especial vinculada al desempeño del equipo nacional. En aquella oportunidad se decretó un asueto parcial para la administración pública provincial con el objetivo de celebrar el triunfo conseguido por la Albiceleste.
Según argumentaron las autoridades, el fútbol representa un elemento central dentro de la cultura popular argentina y constituye un fenómeno capaz de generar momentos de unión colectiva. Bajo esa premisa, consideraron oportuno adecuar el funcionamiento de distintos organismos e instituciones a una jornada marcada por la expectativa deportiva.
La suspensión anunciada para este lunes incluye a estudiantes, docentes, equipos directivos y personal auxiliar de los establecimientos educativos. De esta manera, durante el horario previsto para el partido no se desarrollarán actividades académicas en ninguno de los establecimientos alcanzados por la resolución provincial.
Desde el gobierno destacaron que este tipo de decisiones buscan acompañar expresiones sociales que generan un fuerte sentido de pertenencia. En los comunicados difundidos en los últimos días, las autoridades remarcaron que la campaña de la Selección despierta sentimientos compartidos por gran parte de la población y representa una oportunidad para celebrar colectivamente.
El antecedente más recordado de una medida de estas características se remonta a diciembre de 2022, cuando el gobierno nacional declaró feriado tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar. Aquella jornada permitió que millones de personas participaran de los festejos y acompañaran la histórica caravana del plantel campeón por las calles del país.
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