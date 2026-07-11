Uno a uno, en qué clubes juegan los jugadores de la selección de Suiza
Argentina choca con la selección helvética este sábado, en Kansas, donde definen el último clasificado a la semifinal de la Copa del Mundo. Los detalles en la nota.
Argentina y Suiza juegan este sábado, desde las 22 (hora argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro definirá al último semifinalista del torneo y el ganador avanzará a la siguiente instancia, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.
La selección comandada por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de superar a Egipto por 3 a 2 en los octavos de final, mientras que Suiza hizo lo propio ante Colombia, aunque desde los doce pasos. El elenco europeo, además, busca llegar por primera vez en su historia a la semifinal de una Copa del Mundo.
Los clubes de los jugadores de Suiza
El plantel helvético, comandado por Murat Yakin, combina la experiencia y jerarquía de futbolistas con una extensa trayectoria junto al talento de una nueva generación que se destaca en las principales ligas de Europa.
- Gregor Kobel: Borussia Dortmund (Alemania)
- Yvon Mvogo: FC Lorient (Francia)
- Marvin Keller: BSC Young Boys (Suiza)
- Manuel Akanji: Inter de Milán (Italia)
- Nico Elvedi: Borussia Mönchengladbach (Alemania)
- Ricardo Rodríguez: Real Betis Balompié (España)
- Eray Cömert: Valencia CF (España)
- Silvan Widmer: Mainz 05 (Alemania)
- Aurèle Amenda: Eintracht Fráncfort (Alemania)
- Luca Jaquez: VfB Stuttgart (Alemania)
- Miro Muheim: Hamburgo S.V. (Alemania).
- Denis Zakaria: AS Mónaco (Francia)
- Remo Freuler: Bologna FC (Italia)
- Djibril Sow: Sevilla FC (España)
- Rubén Vargas: Sevilla FC (España)
- Michel Aebischer: Pisa Sporting Club (Italia)
- Fabian Rieder: F. C. Augsburgo (Alemania)
- Ardon Jashari: AC Milan (Italia)
- Johan Manzambi: SC Friburgo (Alemania)
- Christian Fassnacht: BSC Young Boys (Suiza)
- Breel Embolo: Stade Rennais (Francia)
- Dan Ndoye: Nottingham Forest (Inglaterra)
- Noah Okafor: Leeds United (Inglaterra)
- Zeki Amdouni: Burnley FC (Inglaterra)
- Cedric Itten: Fortuna Düsseldorf (Alemania)
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