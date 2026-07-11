Con un guiño al 2014: qué indumentaria usará la Selección Argentina para enfrentar a Suiza

Tras empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, el equipo que dirigía Alejandro Sabella logró quebrar el maleficio sobre el final del alargue, gracias a una corrida memorable de Lionel Messi y una definición agónica de Ángel Di María para sellar el 1-1 y el pase de ronda.

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Con el antecedente histórico de su lado y los pantalones blancos listos, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán que el destino se repita este sábado a la noche para meterse entre los cuatro mejores del planeta.