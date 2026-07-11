Con un guiño al 2014: qué indumentaria usará la Selección Argentina para enfrentar a Suiza
El equipo de Lionel Scaloni saltará a la cancha este sábado con una combinación de colores que trae recuerdos imborrables.
Todo listo en los vestuarios de Kansas City. A pocas horas del trascendental cruce por los cuartos de final de la Copa del Mundo, la FIFA oficializó las vestimentas de ambos seleccionados y la Selección Argentina saltará al campo de juego con una combinación completamente blanca en su parte inferior.
El conjunto nacional lucirá su tradicional camiseta titular celeste y blanca, pero la acompañará con shorts blancos y medias blancas, dejando de lado el clásico pantalón negro. Por su parte, el elenco europeo vestirá su indumentaria alternativa de color íntegramente rojo.
Se trata además de la misma combinación que utilizó el equipo de Lionel Scaloni ante Egipto, en el infartante triunfo 3-2 por octavos de final; y contra Argelia en el debut.
El recuerdo de una batalla inolvidable: Selección Argentina vs. Suiza en 2014
Más allá de una decisión puramente estética o reglamentaria para evitar la similitud de tonos con el rival, la elección de los pantalones y medias blancas activó de inmediato la memoria emotiva y las cábalas de los hinchas argentinos.
Es exactamente la misma combinación de ropa que la Selección utilizó en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, curiosamente ante el mismo rival: la siempre dura Suiza. Aquella tarde en el Arena Corinthians de San Pablo quedó grabada a fuego por su dramatismo extremo.
Tras empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, el equipo que dirigía Alejandro Sabella logró quebrar el maleficio sobre el final del alargue, gracias a una corrida memorable de Lionel Messi y una definición agónica de Ángel Di María para sellar el 1-1 y el pase de ronda.
Con el antecedente histórico de su lado y los pantalones blancos listos, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán que el destino se repita este sábado a la noche para meterse entre los cuatro mejores del planeta.
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