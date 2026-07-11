Qué jugadores de la Selección Argentina deben cuidarse de una amarilla ante una eventual semifinal

Según la normativa de la FIFA para el torneo, las tarjetas amarillas se acumulan desde los dieciseisavos de final hasta los cuartos. Si un futbolista recibe dos amonestaciones en partidos distintos dentro de este tramo, quedará suspendido para el siguiente compromiso. Esto significa que una amarilla en los primeros cruces eliminatorios sumada a otra en cuartos de final costará perderse la semifinal.

El historial de tarjetas se borra en dos momentos específicos: al cerrar la fase de grupos y al concluir los cuartos de final. Por este motivo, Gonzalo Montiel y otros futbolistas amonestados deberán jugar con precaución para no quedar suspendidos de cara a la próxima instancia.