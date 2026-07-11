Qué jugadores de la Selección Argentina deben cuidarse de una amarilla ante una eventual semifinal
La Selección Argentina se mide con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Pero algunos futbolistas deberán cuidarse más que otros de las faltas.
La Selección Argentina disputará, con total ilusión, los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza. La cita es este sábado, desde las 22 (hora Argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde miles de argentinos estarán presentes alentando al equipo de Lionel Scaloni, al igual que millones en sus casas.
Lo cierto es que, en caso de una eventual semifinal, hay jugadores de la Albiceleste que deberán cuidarse de las faltas ante los suizos, especialmente porque una tarjeta amarilla podría marginarlos del siguiente encuentro, en caso de que la Scaloneta se imponga y obtenga el pase a la próxima fase.
Qué jugador de la Selección Argentina deberá cuidarse de cometer falta
El que aplica a este caso es Gonzalo Montiel. El defensor de River, que en el partido contra Egipto reemplazó a Nahuel Molina y asistió a Lionel Messi para el gol del empate, arrastra una tarjeta amarilla desde el encuentro ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final.
En aquella ocasión, "Cachete" fue amonestado durante el segundo tiempo del tiempo suplementario.
Bajo este panorama, el defensor de 28 años sabe perfectamente que una nueva amonestación lo dejaría fuera de una eventual semifinal. Aunque la prioridad absoluta del plantel dirigido por Lionel Scaloni es superar a Suiza para meterse entre los cuatro mejores del torneo —donde esperan Noruega o Inglaterra— y ningún futbolista se guardará nada, el riesgo de la suspensión está latente.
Según la normativa de la FIFA para el torneo, las tarjetas amarillas se acumulan desde los dieciseisavos de final hasta los cuartos. Si un futbolista recibe dos amonestaciones en partidos distintos dentro de este tramo, quedará suspendido para el siguiente compromiso. Esto significa que una amarilla en los primeros cruces eliminatorios sumada a otra en cuartos de final costará perderse la semifinal.
El historial de tarjetas se borra en dos momentos específicos: al cerrar la fase de grupos y al concluir los cuartos de final. Por este motivo, Gonzalo Montiel y otros futbolistas amonestados deberán jugar con precaución para no quedar suspendidos de cara a la próxima instancia.
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