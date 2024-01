Valentín Barco le respondió a Raúl Cascini: "Ser desagradecido es..."

Fue durante el amistoso del fin de semana en Salta cuando el dirigente arremetió contra Barco y su entorno. “Queríamos que Valentín siga creciendo en nuestro club, queríamos que siga aprendiendo. Pero bueno, hay que ser agradecidos a veces en la vida”, sostuvo el ex futbolista.

"Me sorprendió. Lo busqué y me sorprendió porque ser desagradecido en todo caso sería irse libre. Tuve la posibilidad y me estoy yendo dejándole plata al club", sentenció el joven lateral devenido en mediocampista.

Barco remarcó que está "agradecido" con los hinchas, e insistió: "Desagradecido no soy. Tuvimos la chance de irnos libre, pero tomamos la decisión de renovar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1747040027375198296&partner=&hide_thread=false "SER DESAGRADECIDO EN TODO CASO SERÍA IRSE LIBRE..." El Colo Barco le respondió a Cascini.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/JR3udsFFXQ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 15, 2024