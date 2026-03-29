Valentín Perrone perdió la victoria en la última vuelta en Austin y terminó cuarto en el Moto3
Valentín Perrone finalizó cuarto en el Moto3 de Austin tras perder la victoria en la última vuelta. Marco Morelli terminó duodécimo en el GP de Estados Unidos.
Valentín Perrone estuvo cerca de ganar en el Moto3 de Austin, pero perdió la punta en la última vuelta y terminó cuarto en el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino fue protagonista durante toda la carrera, mientras Marco Morelli finalizó duodécimo en una competencia intensa.
El argentino rozó una actuación histórica en el Gran Premio de los Estados Unidos de Moto3, disputado en el circuito de Austin, al liderar la competencia a falta de una vuelta en una definición que se resolvió en los últimos metros. La carrera tuvo un cierre electrizante, con cuatro pilotos que llegaron con posibilidades concretas de quedarse con el triunfo. Finalmente, el italiano Guido Pini resolvió mejor el momento decisivo y se impuso por apenas 56 milésimas en una llegada extremadamente ajustada.
Valentín Perrone brilló en el Moto3 de Austin y sigue en un gran nivel individual
Detrás del ganador finalizó el español Máximo Quiles, que volvió a demostrar regularidad y se mantiene firme en la pelea por el campeonato. El podio lo completó Álvaro Carpe, quien consiguió su primer resultado destacado de la temporada y se consolida como una de las revelaciones del año.
Para Perrone, el cuarto puesto dejó sensaciones encontradas. El piloto argentino fue protagonista durante toda la competencia e incluso llegó a liderar en el tramo final, pero perdió terreno en la última vuelta y quedó a las puertas de su primer triunfo en la categoría. Por su parte, Marco Morelli tuvo una carrera más compleja y finalizó en la duodécima posición, lejos de la lucha por los primeros lugares en el circuito estadounidense.
La próxima fecha del calendario será una nueva oportunidad para que los pilotos argentinos continúen sumando experiencia y protagonismo en una temporada de Moto3 que recién comienza y que ya mostró finales sumamente competitivos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario