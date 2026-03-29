Valentín Perrone perdió la victoria en la última vuelta en Austin y terminó cuarto en el Moto3

El argentino rozó una actuación histórica en el Gran Premio de los Estados Unidos de Moto3, disputado en el circuito de Austin, al liderar la competencia a falta de una vuelta en una definición que se resolvió en los últimos metros. La carrera tuvo un cierre electrizante, con cuatro pilotos que llegaron con posibilidades concretas de quedarse con el triunfo. Finalmente, el italiano Guido Pini resolvió mejor el momento decisivo y se impuso por apenas 56 milésimas en una llegada extremadamente ajustada.