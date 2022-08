Qué dijo el VAR sobre el gol anulado a Estudiantes frente a Athletico Paranaense

Y añadió: "El árbitro, al observar las distintas imágenes, decide mantener la decisión inicial de fuera de juego por entender que el jugador realiza un movimiento que interfiere con el arquero”. El encargado del Video Assistant Referee (VAR) fue su compatriota Andrés Cunha.

audios de var estudiantes vs paranaense

“El jugador está por delante de la visión del golero. Creo que no lo tapa para la acción defensiva”, analizó Cunha en primera instancia, y siguió: “El balón pasa entre el jugador y el guardameta, ¿verdad? Pero el guardameta no le impide hacer el movimiento. Para mí, el guardameta siempre ve el balón, salvo un movimiento y no le impide el movimiento de tirarse".

Uno de los asistentes, Gustavo Tejera Capo, justificó el análisis, y aseguró: “Cuando sale el balón no está por delante del golero. El que está tapando la visión del golero es el compañero en todo caso”. Tras esto, Cunha recomendó a Matonte visualizar en la pantalla para que tome una decisión.

“El número 5 hace un movimiento, tiene proximidad sobre el golero, y es justo por donde pasa el balón. Voy a mantener la decisión de fuera de juego”, sentenció el uruguayo Matonte, defendiendo la decisión de no convalidar el tanto de Lollo.