Vecchio, sobre los rumores de su conflicto en Racing: "Es chamuyo..."

"Se han dicho muchísimas cosas de mi relación con mis compañeros que no son ciertas. El grupo está muy bien, comprometido y enfocado en sacar esta situación adelante. Estoy también agradecido a ellos por el apoyo, el cariño y por aguantarme en toda esta etapa de recuperación", expresó en su cuenta de Instagram luego de no ser convocado para el partido del fin de semana ante Platense donde la Academia cayó 2-1 cómo local.

Vecchio se descargó en sus redes tras la decisión de la dupla Grazzini-Videla de no concentrarlo ante Platense. Además, desmintió que esté peleado con los referentes de Racing



EL POSTEO DE VECCHIO EN SUS REDES SOCIALES

Hola a todos!

En este último tiempo me he visto involucrado en un montón de situaciones que no son reales y hasta el momento elegí el silencio para evitar darle trascendencia a esas mentiras. Hoy siento que es tiempo de aclarar porque entiendo que estamos en un momento delicado en el que necesitamos unión, paz y claridad.

Para empezar, me gustaría agradecerles a todos el cariño que he recibido en este tiempo que fue complicado para mi. Gracias por estar.

Deciles que siempre he cumplido con toda la planificación del cuerpo técnico de turno: pesos, horarios, etc.

Estoy listo, hace un tiempo, con muchas ganas y ansias de volver a la cancha y ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Esperando el momento que me convoquen.

Así también agradecido a la institución por estar y haber estado cerca mío en este tiempo a pesar de todo lo que se dijo. A Víctor Blanco, Rubén Capria, Miguel Jiménez, Christian Devia, kinesiólogos, doctores, utileros, y demás funcionarios del club que no dudaron en ofrecer su ayuda en todo momento.

Por último, quiero agradecerle a mi familia: Mechi, Ana Emilia, Gianluca, Guadalupe, Victoria y a mi amigo Pichi Lami que todos los días me dan fuerzas para seguir adelante.

Desde el rectángulo, que es donde más me gusta hablar a mi, espero pronto poder devolverles a todos los hinchas el cariño que recibo día a día.

¡Racing por encima de todo y de todos!

VAMOS RACING.