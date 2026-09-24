Vélez apeló el fallo por la Copa Argentina: exige suspender el Boca-Racing
El Fortín recurrió al Tribunal de Apelaciones de la AFA tras la sanción administrativa al Xeneize. Pidió una medida cautelar para frenar la semifinal hasta que haya un fallo definitivo.
Vélez no da el brazo a torcer y decidió llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. Luego de que el Tribunal de Disciplina resolvió sancionar a Boca únicamente por "un error administrativo" sin dejarlo fuera de la Copa Argentina, la dirigencia de Liniers presentó una apelación formal ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA para exigir la revocación total de esa medida.
Pero la presentación no quedó ahí. Con la intención de no quedar desamparado ante el avance del calendario, el Fortín interpuso una medida cautelar de urgencia para frenar la disputar del choque entre el Xeneize y Racing hasta que el caso tenga una resolución firme.
La estrategia del club de Liniers apunta a preservar el desarrollo de la llave y evitar lo que consideran un "hecho consumado". Según entienden en la institución, si el cruce entre la Academia y el conjunto de La Boca se juega antes de resolver la apelación, se generaría un daño irreparable. Una eventual decisión favorable a su reclamo resultaría imposible de ejecutar y terminaría afectando de manera directa al resto de las instituciones involucradas en el certamen federal.
Para sostener el pedido, los abogados del club se apoyaron en un entramado reglamentario preciso. En primer lugar, apelaron al artículo 47.1 del reglamento de la casa madre del fútbol argentino, el cual faculta a tomar medidas provisionales con el fin de garantizar la correcta administración de justicia.
Asimismo, respaldaron el reclamo en los artículos 58.b y 58.f, normativas que otorgan al presidente del Tribunal de Apelaciones la potestad de actuar de manera directa ante expedientes de urgencia o protestas de esta magnitud. Aunque el artículo 59.1 señala que las apelaciones no detienen automáticamente la ejecución de una sanción, Vélez hizo valer el apartado 59.2, que autoriza expresamente a suspender el desarrollo del fallo si existe un pedido formal por parte del club afectado.
La pelota quedó ahora del lado de las autoridades de la AFA, que deberán expedirse a la brevedad sobre el planteo cautelar. Mientras Racing aguarda definiciones para encarar la semifinal, Vélez promete agotar cada instancia del reglamento con el objetivo de revertir la decisión inicial y meterse de lleno en la definición del torneo.
El fallo completo del Tribunal de Disciplina en el partido de Boca-Vélez por Copa Argentina
1°) TENER POR PRESENTADA Y FORMALMENTE ADMISIBLE la protesta interpuesta por el Club Atlético Vélez Sarsfield respecto del partido disputado frente al Club Atlético Boca Juniors el día 2 de septiembre de 2026, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.
2°) TENER POR ACREDITADO que el Club Atlético Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis (6) futbolistas extranjeros, excediendo el límite de cinco (5) jugadores extranjeros habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial, conforme lo establecido por el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo AFA–FAA.
3°) DECLARAR QUE LA CONDUCTA CONFIGURA UNA INFRACCIÓN REGLAMENTARIA RELATIVA A LA CONFECCIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PLANILLA OFICIAL, pero que no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario, al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible.
4°) RECHAZAR la pretensión del Club Atlético Vélez Sarsfield de sancionar al Club Atlético Boca Juniors con la pérdida del partido por retirada o renuncia.
5°) RECHAZAR la solicitud de registrar el resultado Club Atlético Vélez Sarsfield 3 – Club Atlético Boca Juniors 0.
6°) MANTENER EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CAMPO DE JUEGO.
7°) MANTENER LA CLASIFICACIÓN DEL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y RECHAZAR la solicitud de clasificación formulada por el Club Atlético Vélez Sarsfield.
8°) SANCIONAR AL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS CON UNA MULTA EQUIVALENTE A MIL (1000) VALORES DE ENTRADA, por la infracción reglamentaria acreditada y conforme las facultades de determinación y graduación de las sanciones disciplinarias previstas por el Código Disciplinario.
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