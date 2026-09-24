Vélez apeló el fallo por la Copa Argentina: exige suspender el Boca-Racing

La pelota quedó ahora del lado de las autoridades de la AFA, que deberán expedirse a la brevedad sobre el planteo cautelar. Mientras Racing aguarda definiciones para encarar la semifinal, Vélez promete agotar cada instancia del reglamento con el objetivo de revertir la decisión inicial y meterse de lleno en la definición del torneo.

El fallo completo del Tribunal de Disciplina en el partido de Boca-Vélez por Copa Argentina

1°) TENER POR PRESENTADA Y FORMALMENTE ADMISIBLE la protesta interpuesta por el Club Atlético Vélez Sarsfield respecto del partido disputado frente al Club Atlético Boca Juniors el día 2 de septiembre de 2026, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

2°) TENER POR ACREDITADO que el Club Atlético Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis (6) futbolistas extranjeros, excediendo el límite de cinco (5) jugadores extranjeros habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial, conforme lo establecido por el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo AFA–FAA.

3°) DECLARAR QUE LA CONDUCTA CONFIGURA UNA INFRACCIÓN REGLAMENTARIA RELATIVA A LA CONFECCIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PLANILLA OFICIAL, pero que no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario, al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible.

4°) RECHAZAR la pretensión del Club Atlético Vélez Sarsfield de sancionar al Club Atlético Boca Juniors con la pérdida del partido por retirada o renuncia.

5°) RECHAZAR la solicitud de registrar el resultado Club Atlético Vélez Sarsfield 3 – Club Atlético Boca Juniors 0.

6°) MANTENER EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CAMPO DE JUEGO.

7°) MANTENER LA CLASIFICACIÓN DEL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y RECHAZAR la solicitud de clasificación formulada por el Club Atlético Vélez Sarsfield.

8°) SANCIONAR AL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS CON UNA MULTA EQUIVALENTE A MIL (1000) VALORES DE ENTRADA, por la infracción reglamentaria acreditada y conforme las facultades de determinación y graduación de las sanciones disciplinarias previstas por el Código Disciplinario.