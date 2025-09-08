Vélez no gana solo en fútbol: 2 chicos con discapacidad motriz severa convocados a Juegos de Alto Rendimiento
Una chica y un chico de Vélez participarán Juegos Argentinos de Alto Rendimiento desde el 10 de septiembre.
Lautaro Flores Valentini y Sofía Sarina, jugadores de Boccia de Vélez, fueron convocados a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino.
"Entre el 10 y 13 de septiembre representarán a Vélez en el Club Provincial de Rosario, una oportunidad única para nuestros deportistas", informó el club de Liniers, que muestra que no todo en su institución es fútbol.
"¡Los estaremos apoyando y les deseamos el mejor de los éxitos!", remarco desde el club de Liniers.
