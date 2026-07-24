Vélez vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El Fortín abre su participación en el segundo torneo del año con la ilusión de consolidar el proyecto encabezado por los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.
Vélez comenzará un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba este viernes, desde las 19, a Instituto de Córdoba en el estadio José Amalfitani. El conjunto de Liniers afronta el arranque del campeonato con el objetivo de transformar en resultados el trabajo realizado durante la preparación posterior al Mundial 2026 y volver a instalarse entre los principales protagonistas del fútbol argentino.
Luego del receso, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo y Gustavo Barros Schelotto tuvo tiempo para ajustar distintos aspectos del funcionamiento colectivo y preparar al equipo para un semestre que se presenta cargado de compromisos. El debut como local representa una buena oportunidad para comenzar con una victoria y generar confianza de cara a un calendario exigente.
El Fortín dejó sensaciones encontradas durante la primera mitad del año. En el Torneo Apertura realizó una destacada campaña durante la fase regular, donde finalizó en el tercer puesto de su zona y consiguió clasificarse a los playoffs. Sin embargo, el entusiasmo duró poco, ya que en los octavos de final sufrió una inesperada derrota por 1-0 frente a Gimnasia y quedó eliminado antes de lo previsto.
Aquella caída obligó al plantel a hacer una autocrítica y a trabajar durante la pretemporada para corregir aspectos que le impidieron sostener el nivel en los partidos decisivos. El objetivo ahora será trasladar la regularidad de la fase inicial a las instancias de definición y pelear por el título. Además del campeonato local, también mantiene otra meta importante en el horizonte. El equipo continúa en carrera en la Copa Argentina y ya sabe que en los octavos de final deberá enfrentarse a Boca, uno de los compromisos más esperados del semestre para el conjunto de Liniers.
Enfrente estará un Instituto que buscará empezar el Clausura con una imagen renovada. La Gloria atravesó una primera parte del año marcada por la irregularidad, situación que derivó en la salida de Daniel "Gato" Oldrá como entrenador y la llegada de Diego Flores para intentar revertir el panorama.
Con el nuevo cuerpo técnico, el equipo mostró una evolución futbolística que le permitió ilusionarse con la clasificación a los playoffs, aunque finalmente quedó muy cerca de conseguir ese objetivo. Esa mejoría alimenta las expectativas para un semestre en el que Instituto intentará consolidarse y pelear por puestos más importantes.
Con realidades diferentes pero con la misma necesidad de arrancar sumando de a tres, ambos protagonizarán uno de los encuentros destacados de la primera fecha del Torneo Clausura. El local intentará hacer valer su localía para comenzar con una alegría, mientras que la visita buscará sorprender en Liniers y demostrar que está preparada para ser más competitiva en este segundo tramo de la temporada.
Vélez vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Vélez vs. Instituto: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: TNT Sports Premium.
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