Vélez vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Con el nuevo cuerpo técnico, el equipo mostró una evolución futbolística que le permitió ilusionarse con la clasificación a los playoffs, aunque finalmente quedó muy cerca de conseguir ese objetivo. Esa mejoría alimenta las expectativas para un semestre en el que Instituto intentará consolidarse y pelear por puestos más importantes.

Con realidades diferentes pero con la misma necesidad de arrancar sumando de a tres, ambos protagonizarán uno de los encuentros destacados de la primera fecha del Torneo Clausura. El local intentará hacer valer su localía para comenzar con una alegría, mientras que la visita buscará sorprender en Liniers y demostrar que está preparada para ser más competitiva en este segundo tramo de la temporada.

Vélez vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto .

Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón y Manuel Lanzini. . Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Vélez vs. Instituto: otros datos