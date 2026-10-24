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Central Córdoba vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Fortín" llega a Santiago del Estero con la misión de sumar de a tres para seguir como protagonista en la Tabla Anual y la Zona A.

Vélez buscará una victoria en Santiago del Estero para seguir peleando la Tabla Anual. 

Vélez buscará una victoria en Santiago del Estero para seguir peleando la Tabla Anual. 

Central Córdoba y Vélez juegan este domingo, desde las 21.30, en el estadio Madre de Ciudades, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

El "Ferroviario" llega a este compromiso después de caer por 2-1 ante Newell’s en Rosario, acumula su noveno partido sin ganar y buscará recuperarse ante su gente para salir de los últimos puestos. Con 10 puntos, se ubica en el decimocuarto escalón de la Zona A cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular.

Por su parte, el "Fortín" viene de vencer por 1-0 a Gimnasia de Mendoza y se encuentra en el cuarto puesto de la Zona A, con 24 unidades, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, el equipo de Liniers ocupa el quinto lugar de la Tabla Anual, con 52 puntos, por lo que buscará sumar de a tres para seguir peleando por el título.

Formaciones de Central Córdoba vs. Vélez por el Torneo Clausura - Zona A

  • Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, José Gómez, Alejandro Maciel, Juan Pablo Cáceres; Matías Vera, Lucas González; Luis Angulo, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

  • Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: Madre de Ciudades.

  • Árbitro: Pablo Echavarría.

  • VAR: José Carreras.

  • TV: ESPN Premium.

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