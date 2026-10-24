Central Córdoba vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el "Fortín" viene de vencer por 1-0 a Gimnasia de Mendoza y se encuentra en el cuarto puesto de la Zona A, con 24 unidades, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, el equipo de Liniers ocupa el quinto lugar de la Tabla Anual, con 52 puntos, por lo que buscará sumar de a tres para seguir peleando por el título.