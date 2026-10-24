Central Córdoba vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Fortín" llega a Santiago del Estero con la misión de sumar de a tres para seguir como protagonista en la Tabla Anual y la Zona A.
Central Córdoba y Vélez juegan este domingo, desde las 21.30, en el estadio Madre de Ciudades, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.
El "Ferroviario" llega a este compromiso después de caer por 2-1 ante Newell’s en Rosario, acumula su noveno partido sin ganar y buscará recuperarse ante su gente para salir de los últimos puestos. Con 10 puntos, se ubica en el decimocuarto escalón de la Zona A cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular.
Por su parte, el "Fortín" viene de vencer por 1-0 a Gimnasia de Mendoza y se encuentra en el cuarto puesto de la Zona A, con 24 unidades, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, el equipo de Liniers ocupa el quinto lugar de la Tabla Anual, con 52 puntos, por lo que buscará sumar de a tres para seguir peleando por el título.
Formaciones de Central Córdoba vs. Vélez por el Torneo Clausura - Zona A
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Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, José Gómez, Alejandro Maciel, Juan Pablo Cáceres; Matías Vera, Lucas González; Luis Angulo, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Madre de Ciudades.
Árbitro: Pablo Echavarría.
VAR: José Carreras.
TV: ESPN Premium.
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