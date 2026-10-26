"Voy a seguir hasta diciembre y después veremos": la definición de Barros Schelotto en Vélez

El análisis del Mellizo sobre Ronaldo Martínez

Durante la entrevista, el entrenador también explicó cómo surgió la posibilidad de incorporar a Ronaldo Martínez, quien se convirtió en una pieza importante en el ataque de Vélez tras su paso por Talleres de Córdoba. “Estaba viendo un partido de Talleres en el que perdía y él no entró, y le pregunté a (Ricardo) Álvarez qué pasaba con Martínez y si no había una posibilidad de que venga”, relató.

El DT comparó la situación del delantero con la trayectoria de Martín Palermo, para explicar cómo el contexto y los momentos de cada futbolista pueden influir en su rendimiento. “Son momentos, si vos vas al primer año de Martín (Palermo) en Estudiantes le pasaba lo mismo, se tuvo que ir a San Martín de Tucumán y a los tres años era goleador de Boca. Son momentos individuales o colectivos del equipo que te llevan a hacer o no goles”, sostuvo.

La postura de Vélez sobre el título de la tabla anual

Otro de los temas que abordó Barros Schelotto fue la importancia de la tabla anual y el reconocimiento que recibe el equipo que termina en lo más alto de esa clasificación. “Estoy de acuerdo, habría que revisar el tema de que jugás con la mitad de los equipos pero me parece bien”, afirmó.

Además, consideró que la competencia actual le da valor a ese objetivo y explicó que los equipos también siguen de cerca sus posiciones en esa tabla durante el campeonato. “Quizás estuvo mal informado la última vez, pero me parece que ahora hay una buena competencia, uno mira a cuánto está de la anual y también tiene eso como objetivo”, concluyó.