"Voy a seguir hasta diciembre y después veremos": la definición de Barros Schelotto en Vélez
El entrenador del Fortín habló sobre su continuidad, aseguró que el club tendrá prioridad al momento de evaluar los próximos pasos y también analizó la actualidad del equipo.
Guillermo Barros Schelotto se refirió a su futuro como entrenador de Vélez y dejó una definición sobre su continuidad en el cargo. Durante una entrevista con Estudio Fútbol, el Mellizo confirmó que cumplirá su contrato hasta diciembre y que, una vez finalizada esa etapa, analizará qué decisión tomar.
El director técnico del Fortín también reconoció que recibió propuestas de otros clubes durante su ciclo en Liniers, aunque remarcó que mantuvo su compromiso con la institución. En ese sentido, dejó en claro que Vélez tendrá prioridad cuando llegue el momento de evaluar su futuro.
Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre su continuidad en Vélez
Al ser consultado sobre los rumores que lo vincularon con otros equipos y la posibilidad de seguir al frente del conjunto de Liniers, Barros Schelotto explicó cuál es su situación contractual. “Tengo contrato con el club hasta diciembre y la prioridad la va a tener Vélez. Después de seguir o no seguir, veré o analizaré qué opciones hay”, expresó el entrenador.
El DT también reveló que recibió un llamado de Tigres de México a mitad de torneo para asumir como técnico, pero decidió rechazar la propuesta por su compromiso con el Fortín. “Me llamaron a mitad de torneo de Tigres de México para que sea el técnico y les dije que tenía un compromiso con Vélez”, contó. De esta manera, el Mellizo evitó anticipar qué sucederá después de diciembre y dejó abierta la posibilidad de continuar en el club o evaluar otras alternativas una vez concluida la temporada.
El análisis del Mellizo sobre Ronaldo Martínez
Durante la entrevista, el entrenador también explicó cómo surgió la posibilidad de incorporar a Ronaldo Martínez, quien se convirtió en una pieza importante en el ataque de Vélez tras su paso por Talleres de Córdoba. “Estaba viendo un partido de Talleres en el que perdía y él no entró, y le pregunté a (Ricardo) Álvarez qué pasaba con Martínez y si no había una posibilidad de que venga”, relató.
El DT comparó la situación del delantero con la trayectoria de Martín Palermo, para explicar cómo el contexto y los momentos de cada futbolista pueden influir en su rendimiento. “Son momentos, si vos vas al primer año de Martín (Palermo) en Estudiantes le pasaba lo mismo, se tuvo que ir a San Martín de Tucumán y a los tres años era goleador de Boca. Son momentos individuales o colectivos del equipo que te llevan a hacer o no goles”, sostuvo.
La postura de Vélez sobre el título de la tabla anual
Otro de los temas que abordó Barros Schelotto fue la importancia de la tabla anual y el reconocimiento que recibe el equipo que termina en lo más alto de esa clasificación. “Estoy de acuerdo, habría que revisar el tema de que jugás con la mitad de los equipos pero me parece bien”, afirmó.
Además, consideró que la competencia actual le da valor a ese objetivo y explicó que los equipos también siguen de cerca sus posiciones en esa tabla durante el campeonato. “Quizás estuvo mal informado la última vez, pero me parece que ahora hay una buena competencia, uno mira a cuánto está de la anual y también tiene eso como objetivo”, concluyó.
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