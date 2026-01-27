Este resultado le permite a Talleres renovar las expectativas y comenzar a alejarse de los fantasmas de la temporada pasada, en la que su permanencia en la máxima categoría estuvo en riesgo hasta las últimas fechas.

Augusto Schott abrió el marcador para la T:

PARA QUE APLAUDA TEVEZ: Schott ganó en la vía aérea y conectó el cabezazo para el 1-0 de Talleres contra Vélez.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2026

Vélez vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026: goles y resultado en vivo

Formaciones de Vélez vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026

Vélez: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.

