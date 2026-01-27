Vélez vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026: goles y resultado en vivo
El "Fortín" quiere hacerse fuerte de local y busca su segunda victoria en el certamen, ante la "T" que también debutó con triunfo.
Luego de arranques similares y con sendas victorias, Vélez y Talleres chocan este martes en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido se juega desde las 17.45 horas de Argentina en el Jose Amalfitani, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Se podrá ver por ESPN Premium.
El conjunto comandado por Guillermo Barros Schelotto llega con el envión anímico de un triunfo agónico en territorio cordobés frente a Instituto. En un duelo que parecía cerrado en tablas, Tobías Andrada frotó la lámpara a los 91 minutos para sellar el 1-0 definitivo, otorgándole a Vélez tres unidades fundamentales en Liniers.
En el plano dirigencial, el "Mellizo" sigue de cerca el futuro de Maher Carrizo, cuya transferencia al Midtjylland de Dinamarca parece estar cada vez más cerca de concretarse.
Del otro lado, la "T" también inició el 2026 con el pie derecho tras vencer a Newell’s en el Mario Alberto Kempes. Las anotaciones de Valentín Depietri y del flamante refuerzo Ronaldo Martínez le dieron la victoria por 2-1 al equipo cordobés, pese al descuento final de Walter Núñez para el conjunto rosarino.
Este resultado le permite a Talleres renovar las expectativas y comenzar a alejarse de los fantasmas de la temporada pasada, en la que su permanencia en la máxima categoría estuvo en riesgo hasta las últimas fechas.
Augusto Schott abrió el marcador para la T:
Formaciones de Vélez vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026
Vélez: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Talleres: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.
Datos de Vélez vs. Talleres
- Hora: 17:45
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Salomé Di Iorio
- Estadio: José Amalfitani
