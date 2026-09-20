Vélez vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Fortín" llega a este compromiso luego de igualar 1-1 ante Newell's en Rosario. Vélez ganaba con gol de Ronaldo Martínez, pero Alan Soñora igualó en el último minuto y le impidió quedarse con los tres puntos. Con ese resultado, el conjunto de Liniers alcanzó las 17 unidades y quedó en el segundo puesto de la Zona A, a dos puntos del líder Instituto.