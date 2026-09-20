Vélez vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Fortín" buscará sumar de a tres en Liniers para seguir prendido en la pelea por la Zona A y la Tabla Anual. Tigre, en tanto, intentará cortar una racha de tres partidos sin triunfos. Los detalles en la nota.
Vélez y Tigre se enfrentan este domingo, desde las 21:30, en el José Amalfitani, por la décima fecha del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a un duelo interzonal, será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.
El "Fortín" llega a este compromiso luego de igualar 1-1 ante Newell's en Rosario. Vélez ganaba con gol de Ronaldo Martínez, pero Alan Soñora igualó en el último minuto y le impidió quedarse con los tres puntos. Con ese resultado, el conjunto de Liniers alcanzó las 17 unidades y quedó en el segundo puesto de la Zona A, a dos puntos del líder Instituto.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Tabla Anual y continuar dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Además, mantiene un invicto de nueve partidos en el Clausura, con cuatro victorias y cinco empates.
Por su parte, Tigre, que viene de caer 1-0 ante Rosario Central como local, buscará recuperarse ante uno de los protagonistas de la Zona A y conseguir tres puntos que le permitan volver a acercarse a los puestos de playoffs y cortar con una racha de tres partidos sin ganar en el torneo local.
Formaciones de Vélez vs. Tigre por el Torneo Clausura - Interzonal
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Yamil Possi.
TV: TNT Sports Premium.
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