Vélez: disturbios y un herido en el cierre de campaña de una de las agrupaciones

La V Azulada, agrupación que organizó el acto de cierre de cara a las elecciones del sábado en la institución de Liniers, emitió un comunicado repudiando el ataque y acusando a "algunos violentos" identificados con indumentaria de Vélez, quienes "intentaron ingresar sin éxito por la fuerza atacando a los asistentes que se encontraban afuera".

Y continuaba "Repudiamos y condenamos el ataque sufrido hacia nuestra agrupación. Las diferencias e ideologías partidarias se dirimen en las urnas bajo acto electoral y democrático, no con violencia. Vélez es familia y necesitamos del apoyo de todos ustedes, los socios y socias de bien, para que estos violentos no pisen nunca más el club. Tenemos más fuerza que nunca, no nos vamos a dejar amedrentar por un par de inadaptados y la práctica sucia de la política. Saludos a todos, los esperamos el sábado, vamos Vélez"

El hecho ocurrió un día después del escándalo en la asamblea de socios acontecida en el club, donde integrantes de la actual comisión directiva fueron repudiados por los asistentes tras la aprobación de un balance que consideraron inconsistente.

Los comicios en Vélez tendrán lugar el sábado sin candidatos del oficialismo, en tanto que el automovilista Eduardo ‘Lalo’ Rado, que también fue golpeado pero no quiso ser atendido por el SAME, representará a La V Azulada y el empresario Fabián Berlanga lo hará por Primero Vélez.

Ahora la Justicia definirá si aprueba la candidatura del empresario inmobiliario Gastón Aimaro, apoyado por el exarquero José Luis Chilavert, por la agrupación Unidad Velezana, cuestionada por irregularidades en la conformación de la lista.

El periodista Nacho Genovart compartió cómo quedó el periodista Diego Camperi tras la agresión en el club Villa Luro Norte