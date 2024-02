Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Vélez

Riestra lleva un empate (0-0 contra Instituto de Córdoba) y tres derrotas de manera consecutiva (2-0 vs. Argentinos, 1-0 vs. Barracas Central y 3-0 vs. River Plate), por lo que está último en la tabla de promedios y en la general.

Vélez, que es uno de los complicados en el promedio, sumó sus primeros tres puntos contra Gimnasia (3-1), de local, en la última presentación y totaliza cuatro.

Deportivo Riestra vs Vélez: probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Nicolás Caro Torres, Nahuel Iribarren y Nicolás Dematei; Maximiliano Rodríguez, Joaquín Borja, Milton Céliz y Pedro Ramírez; Walter Acuña y Gustavo Fernández. DT: Cristian Fabbiani.

Vélez: Tomás Marchiori; Leonardo Jara, Emanuel Mammana, Valentín Gómez y Elías Gómez; Christian Ordóñez, Claudio Aquino y Agustín Bouzat; Rodrigo Piñeiro, Matías Pellegrini, Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Vélez

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.