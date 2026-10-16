La Selección Argentina confirmó sus próximos amistosos: fechas, rivales y posibles sedes
La Albiceleste enfrentará a Uruguay y Costa Rica en noviembre, en los primeros partidos tras las despedidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi.
La Selección Argentina confirmó sus próximos compromisos internacionales: jugará ante Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y se medirá con Costa Rica el martes 17 en Córdoba. Los dos encuentros marcarán el comienzo de una nueva etapa para el equipo nacional, luego del emotivo adiós de Lionel Messi y Nicolás Otamendi.
Con Cristian “Cuti” Romero como nuevo capitán, Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de probar alternativas y comenzar a delinear el equipo para los próximos desafíos.
Además, la concentración podría abrir la puerta a novedades sobre la continuidad del entrenador. Después del partido ante Benín, el director técnico había dejado una señal positiva respecto de su futuro: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”.
Argentina vs. Uruguay: cuándo se juega y dónde sería
El enfrentamiento ante Uruguay está programado para el viernes 13 de noviembre. Aunque Buenos Aires será la sede, resta definir el estadio en el que se disputará el encuentro. La Bombonera aparece como la principal posibilidad, mientras que el Único de La Plata continúa como una alternativa.
El clásico será una prueba exigente para el equipo de Scaloni, que comenzará a evaluar nuevas opciones para la conformación del plantel.
El amistoso ante Costa Rica se jugará en Córdoba
Cuatro días después del duelo frente a la Celeste, la Selección Argentina se medirá con Costa Rica. El partido se jugará el martes 17 de noviembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El conjunto nacional volverá así a una provincia en la que recibió un importante respaldo del público durante sus últimas presentaciones.
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