Quién es el DT de Austria, el segundo rival que enfrentará la Argentina en el Mundial 2026
Tiene más de 40 años de trayectoria y está al frente del seleccionado europeo desde 2022. El encuentro tendrá lugar el 22 de junio, desde las 14. Descubrí todos los detalles en la nota.
Austria puso fin a una espera de casi tres décadas y aseguró su regreso a una Copa del Mundo. Detrás de este logro aparece la figura de Ralf Rangnick, uno de los entrenadores más influyentes del fútbol alemán en las últimas décadas. El entrenador alemán, reconocido por haber conseguido cuatro ascensos a la Bundesliga, cumplió uno de los grandes desafíos del seleccionado austriaco: clasificar al Mundial 2026 por primera vez desde Francia 1998.
El logro llegó tras una campaña sólida que también incluyó una destacada participación en la Eurocopa 2024, donde el equipo sorprendió al finalizar por delante de Francia y Países Bajos en la fase de grupos. Con más de 40 años de trayectoria y un estilo de juego marcado, Rangnick es considerado uno de los principales impulsores del "Gegenpressing", un estilo basado en la presión alta y la recuperación inmediata de la pelota tras la pérdida.
Cuál es la historia y qué método usa Rangnick, el entrenador de Austria
La propuesta futbolística de Rangnick se apoya en la intensidad y la velocidad para recuperar la iniciativa del juego. Su principal sello es presionar de manera coordinada apenas el equipo pierde la posesión, con el objetivo de recuperar el balón lo antes posible y atacar antes de que el adversario logre reorganizarse.
Dentro de este modelo, la presión tras pérdida ocupa un lugar central. Los jugadores buscan recuperar la pelota en pocos segundos y, una vez conseguida, acelerar inmediatamente hacia el arco rival para aprovechar los espacios que suelen aparecer durante la transición defensiva del oponente.
Esta filosofía da lugar a equipos dinámicos y agresivos. Más que acumular pases o controlar el balón durante largos períodos, los equipos comandos por Rangnick priorizan la verticalidad y el ritmo alto. El encuentro entre la Selección Argentina y Austria será el 22 de junio, desde las 14.
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