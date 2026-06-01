Quién es el DT de Austria, el segundo rival que enfrentará la Argentina en el Mundial 2026

El logro llegó tras una campaña sólida que también incluyó una destacada participación en la Eurocopa 2024, donde el equipo sorprendió al finalizar por delante de Francia y Países Bajos en la fase de grupos. Con más de 40 años de trayectoria y un estilo de juego marcado, Rangnick es considerado uno de los principales impulsores del "Gegenpressing", un estilo basado en la presión alta y la recuperación inmediata de la pelota tras la pérdida.