Video: Colapinto se lució como actor en una publicidad viral y enloqueció a las redes

“Me llevaron preso por primera vez… Manejé muy rápido en Monza; me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia. No manejo nunca más... Ciao”, escribió en X con tono irónico al compartir el clip el corredor de Fórmula 1.

El spot rápidamente se viralizó, con miles de reacciones. Uno de los que no pasó por alto la performance fue Manu Ginóbili, quien comentó: “¡Excelente!”. En las redes, los elogios no tardaron en llegar: “Revolucionó el cine”, “Chau automovilismo, hola Hollywood” y “Me atrapaste, es cine”, fueron algunos de los mensajes más destacados. Ante el aluvión de comentarios, el propio Colapinto bromeó: “Que me den un Oscar, ya fue”.

El guiño a Monza en la publicidad no fue casual. Justamente allí, mientras se disputaba el GP de Japón -en el que su compañero Jack Doohan finalizó 15º-, el joven de 21 años realizaba pruebas TPC (Test Previous Car) con Alpine. Los ensayos, autorizados para pilotos reserva, se realizaron con monoplazas de temporadas anteriores y las imágenes del argentino girando en el circuito italiano también fueron furor.

El joven piloto habló en una entrevista con Nude Project sobre su personalidad espontánea, que lo diferencia del resto de la parrilla: “Siempre digo lo que siento. En la F1 eso no pasa hoy en día. Tienen un librito, media training, y nadie dice lo que piensa. El año pasado, con Verstappen, éramos los únicos dos boludos que decíamos lo que pasaba de verdad”.

Mientras tanto, se confirmó que el pilarense no estará presente en el próximo GP de Bahréin, pero sí viajará a Arabia Saudita del 18 al 20 de abril y luego se lo verá nuevamente en Miami. Aunque todavía no tiene asegurado su lugar como piloto titular, su imagen —dentro y fuera de la pista— no deja de crecer.