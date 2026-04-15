Video: el cronista que le preguntó por Boca a una joven y terminaron coqueteando en vivo

En medio de ese contexto, el periodista intentó sumar a la entrevistada como seguidora de las redes del medio, aunque en un principio no tuvo éxito. Lejos de dar por terminado el intento, decidió ir un paso más allá y aclaró, en tono jocoso, que no iba a compartir su cuenta personal. Fue entonces cuando llegó la respuesta que descolocó a todos: “No me molesta si me lo pasás”.