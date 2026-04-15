Video: el cronista que le preguntó por Boca a una joven y terminaron coqueteando en vivo
El movilero salió a cubrir la previa en la Bombonera y terminó protagonizando una escena descontracturada con una hincha que sorprendió a todos en vivo.
En la antesala del cruce entre Boca y Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2026, lo que debía ser una cobertura más desde las inmediaciones de la Bombonera se transformó en un fenómeno viral. El periodista de AZZ, Nicolás Lauces, en su habitual búsqueda de testimonios entre los hinchas, terminó siendo protagonista de una escena tan espontánea como divertida.
Todo comenzó con una entrevista clásica a una simpatizante xeneize, en la que se abordaban temas futbolísticos como el presente del equipo y la posible llegada de Paulo Dybala. Sin embargo, con el correr de los minutos, el tono de la charla empezó a cambiar. Entre bromas, coincidencias y cierta complicidad, el intercambio dejó de ser estrictamente periodístico para transformarse en una conversación mucho más relajada.
Uno de los puntos que marcó ese giro fue el descubrimiento de que ambos compartían procedencia en la zona sur del conurbano bonaerense, lo que facilitó una conexión más cercana. A partir de ahí, las chicanas y los comentarios distendidos fueron ganando protagonismo, generando un clima que rápidamente captó la atención de quienes seguían la transmisión.
En medio de ese contexto, el periodista intentó sumar a la entrevistada como seguidora de las redes del medio, aunque en un principio no tuvo éxito. Lejos de dar por terminado el intento, decidió ir un paso más allá y aclaró, en tono jocoso, que no iba a compartir su cuenta personal. Fue entonces cuando llegó la respuesta que descolocó a todos: “No me molesta si me lo pasás”.
La frase provocó risas tanto delante como detrás de cámara, consolidando el momento como uno de los más comentados de la jornada. La escena no tardó en replicarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la naturalidad del intercambio. En un contexto donde muchas coberturas suelen seguir un guion previsible, este tipo de situaciones espontáneas generan cercanía con el público y terminan convirtiéndose en contenido viral.
Más allá del episodio, el hecho también refleja el clima que se vive en la previa de los partidos importantes, donde la pasión de los hinchas se mezcla con la expectativa y el entusiasmo. En este caso, la combinación de fútbol y humor dio lugar a un momento distinto que trascendió lo deportivo.
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