Video: el cruce entre Sebastián Domínguez y un periodista tras una nueva derrota de Vélez

Y agregó tajante: "Ni estuvimos reunidos tres horas ni creo que la mayoría de acá no haya visto que un equipo generó diez situaciones netas de gol, el otro dos y el partido terminó 2 a 0. Son formas de ver y las respeto, pero te pido que respetes mi trabajo”.

Pero el reclamo no terminó ahí: el DT continuó con su descargo y dio detalles personales para desmentir la información difundida: “Justo el día que vos dijiste que estuve reunido tres horas con la comisión directiva fue mi hijo por primera vez a Vélez y pasé todo el día en el club. En ningún momento me reuní con la comisión directiva, no sé de dónde salió. Pero bueno, es parte del juego, ¿no?”.

A pesar del difícil momento que atraviesa el equipo, aseguró que sigue comprometido con el proyecto y con fuerzas para continuar en el cargo. “Vine a trabajar un tiempo largo, creo en los procesos que se sustentan a partir del trabajo. Hoy vinieron todos al vestuario a decirme que si yo estaba convencido, ellos no tenían dudas de que el camino era este”, afirmó sobre el respaldo recibido desde la dirigencia.

Vélez, de campeón a su peor racha histórica

Con la derrota ante el Tomba por la fecha seis, acumula seis partidos sin ganar y 680 minutos sin marcar un solo tanto. La última vez que el Fortín gritó un gol fue el 15 de diciembre de 2024, en la victoria 2-0 ante Huracán que le aseguró el título.

Desde entonces, el equipo no solo perdió efectividad en ataque, sino que tampoco pudo conseguir triunfos. Este registro negativo supera la peor marca de la historia del club, que databa de 2017 con 564 minutos sin goles en un ciclo dividido entre Omar De Felippe y Marcelo Gómez.

Incluso, la actual racha es superior a la de Mauricio Pellegrino en 2021, cuando Vélez estuvo 650 minutos sin convertir.

Otro dato que agrava la crisis es que el club de Villa Luro se convirtió en el primer campeón vigente del fútbol argentino en comenzar un torneo sin ganar ni anotar en sus primeras seis fechas.

Solo cuatro equipos en la historia tardaron más en conseguir su primera victoria tras ser campeones: Argentinos Juniors en 2010, Independiente en 2003, Newell’s en 1992 y San Lorenzo en 1975.