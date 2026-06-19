Esto es a las pocas horas de que el director técnico mostrara signos de malestar durante la conferencia de prensa que brindó tras el partido, donde se lo vio incómodo y exhibiendo signos de dolores que en ese momento no presagiaban su gravedad.

En tanto, de la evolución clínica del entrenador dependerá cuándo podrá retomar sus funciones habituales al frente del equipo santiaguino. Por el momento, los médicos no comunicaron un tiempo estimado de recuperación y el club permanece atento a los resultados de los exámenes para evaluar los pasos a seguir.

De manera que no podrá estar presente en el próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile, y su lugar será ocupado de manera interina por el también argentino Fabricio Coloccini, integrante de su cuerpo técnico y uno de sus colaboradores más cercanos.

Video: el evidente malestar de Fernando Gago antes de ser hospitalizado y operado