Video: el evidente malestar de Fernando Gago antes de ser hospitalizado y operado
El director técnico de Universidad de Chile mostró signos de malestar durante la conferencia de prensa posterior al partido con O’Higgins por el torneo local.
Como ya se informó, Fernando Gago fue intervenido quirúrgicamente de urgencia después de que se realizara estudios cardiovasculares, a horas del partido de un partido de sus dirigidos y de la posterior conferencia de prensa donde había dado signos evidentes de algún malestar.
En efecto, según se aprecia en las imágenes tomadas por la televisión chilena del encuentro que el director técnico de Universidad de Chile mantuvo con los periodistas, tras la victoria de su equipo ante O’Higgins, el ex Boca mostró signos de malestar en diferentes momentos.
Este viernes, Gago concurrió a un nosocomio donde se le realizaron estudios vasculares y se resolvió operarlo de urgencia, pero la institución de la capital trasandina indicó que “se encuentra en buenas condiciones” tras la intervención.
“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, precisaba el club.
De acuerdo con distintos reportes de la prensa chilena, Fernando Gago fue trasladado a un centro médico de Santiago durante la madrugada, luego de presentar síntomas compatibles con dificultades cardiovasculares.
Esto es a las pocas horas de que el director técnico mostrara signos de malestar durante la conferencia de prensa que brindó tras el partido, donde se lo vio incómodo y exhibiendo signos de dolores que en ese momento no presagiaban su gravedad.
En tanto, de la evolución clínica del entrenador dependerá cuándo podrá retomar sus funciones habituales al frente del equipo santiaguino. Por el momento, los médicos no comunicaron un tiempo estimado de recuperación y el club permanece atento a los resultados de los exámenes para evaluar los pasos a seguir.
De manera que no podrá estar presente en el próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile, y su lugar será ocupado de manera interina por el también argentino Fabricio Coloccini, integrante de su cuerpo técnico y uno de sus colaboradores más cercanos.
Video: el evidente malestar de Fernando Gago antes de ser hospitalizado y operado
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