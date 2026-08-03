El Gobierno activó paritarias y el salario básico será de $1.358.847 para garantizar la paz social

El incremento salarial acordado será abonado a los trabajadores en dos cuotas consecutivas, correspondientes a los meses de julio y agosto de 2026.

Se otorgará por única vez una suma no remunerativa dividida en dos cuotas, las cuales se harán efectivas junto con los haberes de julio y agosto.

Se reservará la mitad de la segunda cuota de la suma no remunerativa para que adquiera carácter remunerativo, incorporándose sumada a los básicos del mes de agosto de 2026.

Las partes acordaron volver a sentarse a negociar en una nueva instancia que está pactada para el mes de septiembre de 2026.