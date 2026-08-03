El Gobierno activó paritarias y el salario básico será de $1.358.847 para garantizar la paz social
Los trabajadores de carga y descarga lograron un nuevo acuerdo de paritarias para los meses de julio y agosto, asegurando así la tan ansiada paz social.
El sindicato de trabajadores del sector de Carga y Descarga selló un acuerdo salarial mediante paritarias con las cámaras empresariales correspondientes. Este reciente aumento buscará proteger fuertemente el poder adquisitivo de los empleados frente a la inflación, estableciendo nuevas y mejoradas escalas remunerativas para las distintas categorías.
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Los detalles de las paritarias y el acuerdo por la paz social
De acuerdo con el acta oficial, la Unión Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina (UTCYDRA) y la cámara CECADRA firmaron la recomposición bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 508/07. El documento subraya la intención de mantener el nivel de los salarios de los trabajadores convencionados y de preservar de forma activa la paz social.
Para lograr esta mejora en los ingresos, se definieron los siguientes parámetros operativos y escalas:
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El incremento salarial acordado será abonado a los trabajadores en dos cuotas consecutivas, correspondientes a los meses de julio y agosto de 2026.
Se otorgará por única vez una suma no remunerativa dividida en dos cuotas, las cuales se harán efectivas junto con los haberes de julio y agosto.
Se reservará la mitad de la segunda cuota de la suma no remunerativa para que adquiera carácter remunerativo, incorporándose sumada a los básicos del mes de agosto de 2026.
Las partes acordaron volver a sentarse a negociar en una nueva instancia que está pactada para el mes de septiembre de 2026.
Según las planillas salariales del acuerdo, un operario de categoría 1 alcanzará un sueldo de $1.934.303 en julio, mientras que en agosto el monto subirá a $1.971.055.
Por otro lado, según la información difundida sobre la actividad frutihortícola, los operarios de carga y descarga cobrarán salarios básicos de entre $1.358.847 y $1.596.002, a los que se les sumarán montos adicionales. En paralelo, los conductores de categoría 1 llegarán a básicos de $1.733.374.
Finalmente, el convenio firmado estipula que ambas partes se comprometen a mantener relaciones laborales armoniosas durante la vigencia del pacto, con la firme premisa de evitar medidas de fuerza de tipo salarial, suspensiones y despidos sin causa.
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