Video: el incómodo momento entre Marcelo Bielsa y un periodista con discapacidad

Todo comenzó cuando un presentador en la sala introdujo a Bonelli como un colega que viajó desde España para entrevistarlo, resaltando su historia de superación tras un grave accidente en 1996. Bielsa, visiblemente incómodo, cortó de inmediato: “Hablemos del partido, ese tema no tiene nada que ver”, dijo con frialdad.

A pesar de saludar con afecto a Bonelli, el técnico no ocultó su malestar por lo que consideró una presión indebida por parte del equipo de producción del documental, titulado Cerebro de Fútbol. “Carlitos, me extraña que me preguntes si te conozco. No tenemos nada que hablar. Me niego a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña”, sentenció Bielsa, marcando una clara separación entre su respeto personal hacia el cronista y su rechazo total al proyecto.

El entrenador fue más allá y acusó a los productores de buscar un enfoque “comercial y burdo” para convencerlo de participar sin su consentimiento.

Aunque se negó públicamente a formar parte del documental, aseguró que su afecto por Bonelli seguía intacto y, al finalizar la rueda de prensa, tuvo un gesto significativo: se acercó personalmente al periodista y le prometió visitarlo en privado para expresarle su aprecio de manera directa.