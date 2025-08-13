Video: el insólito encuentro de una fan con Lionel Scaloni en una estación de servicio
La joven no podía creer que, en plena fila para pagar, tenía adelante al DT campeón del mundo con la Selección Argentina.
Lionel Scaloni, el entrenador que llevó a la Selección Argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022, volvió a ser protagonista en las redes sociales, aunque esta vez por un episodio tan cotidiano como inesperado. Una fan relató que se lo cruzó mientras hacía compras en una estación de servicio y su reacción, tan espontánea como divertida, no tardó en viralizarse.
Según contó la joven en un breve video que circuló en X y TikTok, estaba en la fila de un pequeño mercado cuando notó que el hombre que tenía adelante, con gorra y look relajado, no era otro que el mismísimo Scaloni. La sorpresa fue tal que apenas pudo balbucear un tímido: “Uh… hola”.
El detalle que más llamó la atención de los usuarios fue el motivo de la compra: el DT estaba comprando un paquete de bizcochitos, algo que desató una ola de comentarios y memes. “El tipo que nos dio la tercera estrella, haciendo la fila para pagar bizcochitos como cualquier hijo de vecino”, bromeó un usuario. Otro sumó: “Ni Messi me haría tanta ilusión en la fila del súper”.
El momento, grabado con discreción por la fan, muestra a al DT sonriendo levemente ante el saludo y respondiendo con amabilidad antes de seguir con su compra. Lejos de grandes eventos o ruedas de prensa, la escena mostró una faceta más terrenal del técnico, que se mueve con naturalidad en situaciones cotidianas.
En pocas horas, el clip superó las cientos de miles de reproducciones y generó un sinfín de reacciones. Algunos hinchas aprovecharon para recordar momentos de la final del Mundial, mientras que otros celebraron la humildad del entrenador. “Campeón del mundo y sigue siendo uno de nosotros”, fue uno de los mensajes más repetidos.
Aunque el pujatense no suele interactuar en redes sociales, su presencia en la vida diaria de los argentinos -ya sea en una cancha, en la calle o en una estación de servicio- sigue despertando un afecto especial. Y, como quedó demostrado, hasta un simple antojo de bizcochitos puede convertirse en un momento viral.
