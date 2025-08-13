Video: el insólito encuentro de una fan con Lionel Scaloni en una estación de servicio

El detalle que más llamó la atención de los usuarios fue el motivo de la compra: el DT estaba comprando un paquete de bizcochitos, algo que desató una ola de comentarios y memes. “El tipo que nos dio la tercera estrella, haciendo la fila para pagar bizcochitos como cualquier hijo de vecino”, bromeó un usuario. Otro sumó: “Ni Messi me haría tanta ilusión en la fila del súper”.