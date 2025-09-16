La historia del estudiante argentino elegido entre los diez mejores del mundo

En ese sentido, el adolescente, a diferencia de varios de su edad, resaltó la importancia del aprendizaje a través de los libros y los límites a la hora de usar el celular o la computadora: “Me acuerdo que no podía usar la tablet o jugar a la play más que una hora por día. Desde muy chico mis padres fomentaron la lectura. A mí no me gustaba tanto la literatura, pero después me empezó a gustar, sobre todo leer biografías y ese tipo de cosas más ‘reales’ o puntuales”, recordó.

Díaz creó una aplicación de marketing digital capaz de identificar señales de compra a partir del comportamiento de los consumidores, coescribió una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil implementada en más de 70 ciudades argentinas, y obtuvo una medalla por sus conocimientos en geometría en la Olimpíada Matemática Argentina.

Además, se desempeña como voluntario, dando clases a alumnos de escuelas primarias de barrios vulnerables sobre prácticas de lenguaje y matemáticas.

Respecto al futuro, tomando en cuenta su pasión por la programación y la robótica, adelantó: “Me gustaría usar la tecnología para generar soluciones de impacto en las masas. Lo orientaría hacia el lado de emprendedor tecnológico”.

En cuanto a qué haría con el premio en caso de ganar, explicó: “Me gustaría utilizar el financiamiento para clases de tecnología, programación y robótica para jóvenes, especialmente para aquellos que hoy no tienen acceso. Y me parece fundamental complementar estas clases con formación en emprendimiento, para que ellos puedan aplicar sus conocimientos tecnológicos y crear soluciones para sus compañeros".