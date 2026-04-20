Video: Leandro Paredes visitó a Davoo Xeneize tras la victoria de Boca en el Superclásico

En cuanto a los jóvenes, el mediocampista destacó a Milton Delgado y a Tomás Aranda, dos promesas que empiezan a ganar protagonismo: "Milton es muy importante para el equipo y para MÍ, muy inteligente, intenso, juega muy bien, entiende todos los partidos a la perfección, es un chico que nos dará muchísimo y tendrá una carrera muy buena, tiene proyección de Selección sin duda, lo hizo bien en la Sub-20". Sobre Aranda, agregó: "Aranda es una aparición espectacular, muy inteligente, entiende mucho, es muy joven todavía, pero es muy centrado, sabe lo que tiene que hacer y cómo comportarse y eso no es fácil que la gente dice lo que dicen de él, para mantener la calma, lo hace a la perfección".

paredes davo edul

También hubo palabras para el entrenador, a quien reconoció por su cercanía con el grupo: "Ubeda se hace querer. Es muy cercano al jugador. Su confirmación en Diciembre/Enero le dio más confianza y hoy se ganó esa confianza y está muy bien, lleva al grupo adelante".

Por último, dejó abierta la puerta a un posible refuerzo de jerarquía, que se habla hace mucho tiempo y retumba con fuerza en las paredes del mundo Boca: "Ojalá venga Paulo (Dybala), me encantaría, de verdad. Lo hablo porque él tiene muchas ganas, yo ya lo dije, ojalá". Y reveló un detalle clave sobre su regreso al club: "Me quemó el teléfono", en referencia a Fernando Gago, a quien señaló como fundamental para adelantar su vuelta, que en principio estaba prevista para después del Mundial.

Con un gol decisivo, liderazgo dentro y fuera de la cancha y declaraciones que no pasaron desapercibidas, el volante central del club de la Ribera se consolidó como una de las voces más fuertes de la institución en un momento clave de la temporada.