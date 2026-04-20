Video: Leandro Paredes visitó a Davoo Xeneize tras la victoria de Boca en el Superclásico
El mediocampista fue clave en la victoria ante River y, tras el partido, dejó definiciones fuertes sobre la polémica del final, su regreso al club y el presente del equipo.
Leandro Paredes volvió a ser determinante en un partido grande. Su gol de penal le dio a Boca el triunfo por 1-0 frente a River en el Monumental y lo consolidó como una de las figuras del Superclásico. Pero su protagonismo no terminó con el pitazo final: tras la victoria, el mediocampista visitó el streaming de Davoo Xeneize y dejó una serie de declaraciones que rápidamente generaron repercusión.
El campeón del mundo analizó con claridad la ejecución del penal que terminó definiendo el encuentro y reveló qué pensó en ese momento clave: "Estaba casi seguro que el arquero se iba a tirar cruzado porque Cachete (Montiel) le estaba hablando y dije 'este me conoce' y le dice que remato cruzado siempre, de última si se tira a ese palo la tiro esquinado arriba, salió bien, Gracias a Dios". La confesión dejó ver la lectura previa y la tranquilidad con la que resolvió una jugada de máxima presión.
Sin embargo, uno de los puntos más calientes de la charla fue su postura sobre la jugada polémica del final, reclamada por River. Paredes fue tajante: "Para mí NO FUE PENAL la última, si eso es penal, hay MILES por partido, con toda sinceridad". Además, también opinó sobre la sanción en la acción que derivó en el penal para Boca: "En el penal (para #Boca), la pelota de Miguel (#Merentiel) iba al arco, no sé cómo está la regla, el doble castigo es roja (directa), no la 2° amarilla".
Más allá de la polémica, el volante destacó el crecimiento del equipo en las últimas fechas: "Cada vez jugamos mejor, y esto da un plus. Soy uno de los que piensa que vivo mi carrera y mi vida día a día". En ese sentido, también se tomó un momento para elogiar a sus compañeros, en especial a Ander Herrera, de quien resaltó su pasión por el club: "Disfruta un montón, es un apasionado del fútbol y de Boca, es un enfermo por estos colores, esta camiseta, no sé como un español está tan loco por #Boca, disfruta del día a día, tengo mucho cariño y respeto, hacer lo que hizo él no es para cualquiera".
Paredes también valoró el gesto que tuvo el mediocampista español tras el partido: "Hoy tuvo un gesto hermoso que me dijo 'tenés que festejar con esto puesto porque te lo merecés, te lo ganaste' y eso también cuenta la persona que es". Las palabras reflejan el buen clima interno que atraviesa el plantel por estos días, luego del invicto de 13 cotejos, en los cuales ganó 7 y empató 6.
En cuanto a los jóvenes, el mediocampista destacó a Milton Delgado y a Tomás Aranda, dos promesas que empiezan a ganar protagonismo: "Milton es muy importante para el equipo y para MÍ, muy inteligente, intenso, juega muy bien, entiende todos los partidos a la perfección, es un chico que nos dará muchísimo y tendrá una carrera muy buena, tiene proyección de Selección sin duda, lo hizo bien en la Sub-20". Sobre Aranda, agregó: "Aranda es una aparición espectacular, muy inteligente, entiende mucho, es muy joven todavía, pero es muy centrado, sabe lo que tiene que hacer y cómo comportarse y eso no es fácil que la gente dice lo que dicen de él, para mantener la calma, lo hace a la perfección".
También hubo palabras para el entrenador, a quien reconoció por su cercanía con el grupo: "Ubeda se hace querer. Es muy cercano al jugador. Su confirmación en Diciembre/Enero le dio más confianza y hoy se ganó esa confianza y está muy bien, lleva al grupo adelante".
Por último, dejó abierta la puerta a un posible refuerzo de jerarquía, que se habla hace mucho tiempo y retumba con fuerza en las paredes del mundo Boca: "Ojalá venga Paulo (Dybala), me encantaría, de verdad. Lo hablo porque él tiene muchas ganas, yo ya lo dije, ojalá". Y reveló un detalle clave sobre su regreso al club: "Me quemó el teléfono", en referencia a Fernando Gago, a quien señaló como fundamental para adelantar su vuelta, que en principio estaba prevista para después del Mundial.
Con un gol decisivo, liderazgo dentro y fuera de la cancha y declaraciones que no pasaron desapercibidas, el volante central del club de la Ribera se consolidó como una de las voces más fuertes de la institución en un momento clave de la temporada.
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