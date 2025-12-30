Los cuatro juveniles de Boca que darán el salto a la pretemporada 2026 con la Primera

tomas aranda

Tomás Aranda

En la mitad de la cancha aparece Tomás Aranda, otro futbolista de la categoría 2007 que se ganó un lugar por talento y personalidad. Mediocampista ofensivo, fue clave en la final del Torneo Proyección Clausura, donde Boca se consagró campeón, y también brilló en el Trofeo de Campeones de Reserva. Su capacidad para jugar entre líneas, asumir riesgos y desequilibrar lo convirtieron en una de las joyas del Boca Predio, al punto de haber firmado recientemente un vínculo hasta 2029.

Leonel Flores

Por último, Leonel Flores completa la nómina. Extremo veloz y con gol, también nacido en 2007, tuvo un año muy productivo en términos ofensivos, con goles importantes tanto en la fase regular como en instancias decisivas. Su rendimiento lo llevó a ser reconocido como el jugador con mayor proyección en la final ante Gimnasia. Boca lo blindó con un contrato hasta 2029 y confía en que su desparpajo pueda empezar a marcar diferencias en el plantel profesional.