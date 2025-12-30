Los cuatro juveniles de Boca que darán el salto a la pretemporada 2026 con la Primera
Claudio Úbeda apostará por talentos formados en el club y sumará a cuatro figuras de la Reserva campeona al arranque de los trabajos del plantel profesional.
Boca volverá al trabajo en los primeros días de enero con la mirada puesta en una temporada 2026 que se presenta cargada de compromisos y desafíos. En ese contexto, el club decidió profundizar una política que viene sosteniendo en los últimos años: potenciar a sus juveniles y darles un espacio concreto dentro del plantel profesional.
Por eso, Claudio Úbeda, ratificado como conductor del equipo principal, resolvió convocar a cuatro promesas que fueron protagonistas y campeonas con la Reserva dirigida por Mariano Herrón. Los elegidos para iniciar la pretemporada junto al grupo mayor son Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores.
La decisión no responde solo al buen rendimiento que mostraron durante el último año, sino también a necesidades puntuales del plantel y a la intención de empezar a integrarlos progresivamente en la dinámica de la Primera División. Desde el cuerpo técnico consideran que se trata de futbolistas con proyección real y con condiciones para empezar a sumar experiencia en el más alto nivel.
Dylan Gorosito
El caso de Dylan Gorosito aparece como uno de los más claros. Lateral derecho categoría 2006, fue una de las figuras de la Reserva en los momentos decisivos de la temporada y tuvo un papel destacado en la final del Clausura, donde mostró solidez defensiva y proyección ofensiva. Su crecimiento se dio de la mano de un año intenso, que incluyó participación en la Selección Sub 20 y la firma de un contrato que lo vincula con el club hasta diciembre de 2028. En Boca entienden que su aparición cobra aún más valor ante la posible salida de Lucas Blondel y las dudas sobre la continuidad de Luis Advíncula.
Santiago Zampieri
En el lateral izquierdo, Santiago Zampieri asoma como una alternativa interesante. Nacido en 2007, se consolidó en la Reserva por su orden táctico, su capacidad para marcar y su criterio para pasar al ataque. Tras la salida de Frank Fabra, Boca busca recambio en ese sector, y el juvenil podría empezar a pelear un lugar detrás de Lautaro Blanco y Malcom Braida. Con contrato hasta 2027, Zampieri representa una apuesta pensada a mediano plazo.
Tomás Aranda
En la mitad de la cancha aparece Tomás Aranda, otro futbolista de la categoría 2007 que se ganó un lugar por talento y personalidad. Mediocampista ofensivo, fue clave en la final del Torneo Proyección Clausura, donde Boca se consagró campeón, y también brilló en el Trofeo de Campeones de Reserva. Su capacidad para jugar entre líneas, asumir riesgos y desequilibrar lo convirtieron en una de las joyas del Boca Predio, al punto de haber firmado recientemente un vínculo hasta 2029.
Leonel Flores
Por último, Leonel Flores completa la nómina. Extremo veloz y con gol, también nacido en 2007, tuvo un año muy productivo en términos ofensivos, con goles importantes tanto en la fase regular como en instancias decisivas. Su rendimiento lo llevó a ser reconocido como el jugador con mayor proyección en la final ante Gimnasia. Boca lo blindó con un contrato hasta 2029 y confía en que su desparpajo pueda empezar a marcar diferencias en el plantel profesional.
