Video: los tantos de la contundente goleada de Japón a Bolivia camino al Repechaje

japon bolivia 2

En el arranque del complemento, los dirigidos por Villegas intentaron adelantar líneas y mostraron una postura más agresiva. Hubo intención, pero faltó precisión en los metros finales. El equipo japonés supo resistir ese breve tramo y volvió a golpear con contundencia. A los 72 minutos, Shuto Machino, que había ingresado pocos instantes antes, definió sobre Guillermo Viscarra tras una destacada acción individual de Nakamura. Y solo seis minutos más tarde, el propio Nakamura sentenció el partido con un remate certero dentro del área.