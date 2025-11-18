Video: los tantos de la contundente goleada de Japón a Bolivia camino al Repechaje
En un duro examen camino al Mundial 2026, los bolivianos cayeron 3-0 ante los nipones, que están imparables, y profundizaron las dudas del equipo de Óscar Villegas.
La Selección de Bolivia atravesó una nueva jornada complicada en su preparación rumbo al Repechaje clasificatorio al Mundial 2026. En Tokio, la Verde volvió a mostrar falencias colectivas y escasa eficacia ofensiva frente a un Japón que vive un período de rendimiento excepcional. El combinado asiático, que venía de ganarle 2-0 a Ghana y de firmar una histórica goleada por 3-0 frente a Brasil, ratificó su envión con un triunfo claro por 3-0.
El encuentro se presentó adverso desde el inicio para el equipo dirigido por Óscar Villegas. El equipo nipón salió decidido a imponer su ritmo, presionó en campo contrario y encontró espacios por ambas bandas. La superioridad quedó reflejada rápidamente: a los 4 minutos, Take Kubo asistió a Daichi Kamada, quien definió con precisión para abrir el marcador. Ese golpe temprano desacomodó a Bolivia, que nunca logró sostener la pelota ni contrarrestar la intensidad local.
La Verde, que venía de caer 3-0 contra Rusia y 2-0 ante Corea del Sur, atraviesa semanas difíciles. Las derrotas consecutivas generan interrogantes en torno al funcionamiento y a la capacidad del equipo para competir frente a rivales de mayor jerarquía. Este amistoso, además, tuvo un condimento especial: marcó el partido número 100 de Haijme Moriyasu como entrenador de Japón, un ciclo que demuestra solidez y crecimiento sostenido.
Bolivia recién logró aproximarse con claridad pasada la media hora, cuando Gabriel Villamíl probó desde fuera del área con un remate que pasó cerca del poste derecho. Sin embargo, no fue suficiente para equilibrar un trámite dominado ampliamente por los Samuráis Azules.
En el arranque del complemento, los dirigidos por Villegas intentaron adelantar líneas y mostraron una postura más agresiva. Hubo intención, pero faltó precisión en los metros finales. El equipo japonés supo resistir ese breve tramo y volvió a golpear con contundencia. A los 72 minutos, Shuto Machino, que había ingresado pocos instantes antes, definió sobre Guillermo Viscarra tras una destacada acción individual de Nakamura. Y solo seis minutos más tarde, el propio Nakamura sentenció el partido con un remate certero dentro del área.
El 3-0 final refleja el presente de ambos seleccionados: Japón crece, se afirma y llega con confianza, mientras que Bolivia debe trabajar para recuperar solidez, evitar desajustes defensivos y mejorar su poder ofensivo. El Repechaje se acerca, y este amistoso dejó señales claras de lo que el equipo deberá ajustar si quiere aspirar a su cuarto Mundial.
Japón volvió a mostrar su poder y Bolivia se va preocupada del amistoso: los goles
