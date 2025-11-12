Problemas para Ricardo Centurión en Bolivia: una agresión podría costarle medio año sin jugar

ricardo centurion 1

Ricardo Centurión podría ser castigado con seis meses sin jugar al fútbol en Bolivia

De confirmarse la sanción, el castigo significaría un golpe muy duro para Centurión, quien venía reencontrándose con un buen nivel desde su llegada al fútbol boliviano. En la temporada actual, el mediocampista disputó 28 partidos, con ocho goles y cuatro asistencias, consolidándose como una de las figuras de Oriente Petrolero. Su rendimiento había despertado elogios entre los hinchas, que ahora observan con preocupación el desarrollo del caso.