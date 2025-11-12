Problemas para Ricardo Centurión en Bolivia: una agresión podría costarle medio año sin jugar
El volante argentino de Oriente Petrolero fue denunciado por insultar y empujar al juez Herland Salazar durante un partido.
El nombre de Ricardo Centurión volvió a estar en el centro de la polémica, pero esta vez lejos de las canchas argentinas. El exjugador de Racing, Vélez y Boca atraviesa un delicado momento en su carrera tras ser acusado de agredir al árbitro Herland Salazar en un encuentro de la liga boliviana.
El episodio ocurrió durante la goleada 5-1 que Oriente Petrolero sufrió ante GV San José, y podría derivar en una sanción de hasta seis meses de suspensión. Según el informe presentado ante el Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Centurión habría proferido insultos y empujado al árbitro, lo que desencadenó su inmediata expulsión.
El documento oficial detalla que el jugador utilizó “lenguaje grosero y humillante”, citando expresiones textuales hacia el juez. Además, el parte médico señala que Salazar presentó lesiones leves en el rostro, presuntamente producto de un empujón y rasguños durante el forcejeo.
Ricardo Centurión podría ser castigado con seis meses sin jugar al fútbol en Bolivia
De confirmarse la sanción, el castigo significaría un golpe muy duro para Centurión, quien venía reencontrándose con un buen nivel desde su llegada al fútbol boliviano. En la temporada actual, el mediocampista disputó 28 partidos, con ocho goles y cuatro asistencias, consolidándose como una de las figuras de Oriente Petrolero. Su rendimiento había despertado elogios entre los hinchas, que ahora observan con preocupación el desarrollo del caso.
Sin embargo, la defensa del futbolista argentino sostiene otra versión: el entorno de Centurión aportó un video que -según explicaron- demostraría que el contacto con el árbitro fue leve y que no existió agresión física. “En las imágenes se aprecia un reclamo airado, pero sin rasguños ni golpes visibles”, afirmaron en su comunicado.
El Tribunal de Disciplina de la FBF continúa evaluando las pruebas y testimonios, y se espera una resolución en los próximos días. Mientras tanto, Centurión mantiene un perfil bajo y aguarda el veredicto que podría definir su futuro inmediato en el fútbol boliviano.
